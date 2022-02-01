В Самарской области с 1 февраля вводятся допмеры защиты от коронавируса

В понедельник, 31 января, под председательством Дмитрия Азарова в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области. В связи с ростом заболеваемости в регионе был принят ряд важных решений.
Так, с 1 февраля пансионаты и детские дома региона переходят в режим обсервации. Сотрудники учреждений соцобслуживания будут работать вахтами по 14 дней. Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что это непростой режим, и важно в этой ситуации поддержать трудовые коллективы и проконтролировать, чтобы все положенные выплаты были произведены своевременно, без сбоев.
Отдельное решение было принято по работе поликлиник. С завтрашнего дня в Самарской области будет приостановлено проведение диспансеризаций, плановых профосмотров и консультаций у узких специалистов. При этом ограничения не коснутся работы стационарных отделений: больницы продолжат работать в плановом режиме при условии соблюдения всех противоэпидемических мероприятий.
В связи с ростом заболеваемости среди детей вводится запрет на посещение несовершеннолетними мест массового пребывания: культурных и развлекательных учреждений. Ограничения будут действовать с 1 февраля по 14 февраля с возможностью продления сроков.
Кроме того, глава Роспотребнадзора Самарской области Светлана Архипова предложила перевести учреждения дополнительного образования на дистанционный формат работы с целью минимизировать обмен вирусной нагрузкой между детьми и разорвать цепочки заражений. Изменения коснутся тех секций дополнительного образования, где есть смешение детей из разных учебных коллективов.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.