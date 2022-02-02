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Общество

На новом путепроводе в Самаре прорвалась труба ливневки

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В конструкции недавно построенного путепровода на 116-м километре в Самаре обнаружились инженерные дефекты - об этом сообщили пользователи соцсети Твиттер в среду, 2 февраля.

Фото: https://twitter.com/nazarov60

"Беда, отвалились отводы ливневой канализации на новейшем путепроводе Пугачевский тракт/Грозненская", - написал Александр Н.

На инцидент пока отреагировали в Единой дежурно-диспетчерской службе города.

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