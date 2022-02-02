В Самаре разработали уникальную мобильную электростанцию

Самарская компания ООО "Вольтс" работает над мобильной электростанцией UPLUG I\O - ее можно использовать для зарядки электромобилей и как станцию домашнего питания.

Разработка началась в 2019 году. "В 2018 году мой партнер по проекту Ашот Навасардян приехал из Америки и рассказал о проблеме, которую он там увидел. Днем электроэнергия стоит дорого, а ночью дешево. Поскольку рынок там нерегулируемый, цена определяется спросом. Это мотивирует людей пользоваться электричеством ночью", - рассказывает генеральный директор ООО "Вольтс" Роман Синельников. По его словам, тогда и было решено создать устройство, которое будет заряжаться ночью, а днем сможет отдавать электроэнергию в сеть. Изначально проект был ориентирован на американский рынок, так как местное законодательство позволяло гражданам продавать накопленную энергию по рыночным ценам. В том же году был создан опытный образец, успешно прошедший испытания.

В 2020 году из-за начавшейся пандемии у команды возникли проблемы с заказом комплектующих для дальнейшей разработки, поэтому проект пришлось заморозить. Но в конце года, рассказал Синельников, они с командой увидели, что рынок электротранспорта в России стремительно развивается, и решили пересмотреть концепцию проекта. Было решено создать универсальную электростанцию, которая подойдет и для зарядки электромобиля, и для обеспечения дома энергией.

"Изучая российский рынок, мы поняли, что портрет владельца электромобиля таков: он, скорее всего, имеет свой загородный дом, и у него, скорее всего, есть проблемы с бесперебойным снабжением дома энергией, приходится использовать газовые или дизельные устройства, которые малоэффективны. К тому же в России слабо развита инфраструктура для зарядки электрического транспорта", - объясняет Роман. При разработке команда ориентировалась на опыт передовых компаний, таких как Tesla и "Зевс": "В основном это стационарные зарядные станции, либо powerwall для дома. Мы делаем что-то промежуточное между ними, где-то компонуем решения и получаем другой продукт".

Устройство может заряжаться от розетки, солнечной панели и через прикуриватель автомобиля. Электростанция оснащена USB и Type-C портами и панелями для беспроводной зарядки. Конструкция устройства предполагает возможность изменить емкость накапливаемой энергии. Для этого к станции можно подключить несколько модулей, в зависимости от потребности в энергии. Один модуль рассчитан на три киловатт-часа.

Одним из главных достоинств разработки Синельников называет именно мобильность, благодаря которой станцию можно использовать сразу в нескольких сценариях: "Существующие системы предполагают, что нужно вызывать бригаду инженеров, которые будут монтировать систему в вашу сеть. А наше устройство можно подключить к розетке, оно будет заряжаться и накапливать энергию, после чего вы сможете использовать его и как домашнюю электростанцию, и как powerbank для электромобиля и взять с собой, например, на пикник в качестве источника электроэнергии".

По словам Синельникова, за три года команда вложила в разработку 1 млн руб. собственных средств и 3 млн от Фонда содействия инновациям. Сейчас разработчики находятся в поиске финансирования.

"Мы подали заявку на "Старт-2", это проект фонда Бортника. Фонд готов предоставить семь миллионов на разработку. Это необходимо, чтобы полностью сконцентрироваться на проекте, потому что сейчас мы вкладываем только собственные силы и средства", - рассказал Роман Синельников.

Серийное производство пока не запущено, компания работает индивидуально с каждым заказчиком. К проекту проявляет интерес московская компания, имеющая в своем автопарке электромобили. Также проектом интересуются жители загородных домов в целях накопления энергии с солнечных панелей.

По словам Синельникова, сейчас использовать такую станцию достаточно дорого, но он считает, что проект рассчитан на людей, которые стремятся сделать свою жизнь экологичнее. "Стоимость достаточно высока, но это больше не про деньги, а про образ жизни. Зеленая энергетика - сейчас модное течение. Общий объем использующихся по всему миру накопителей энергии для дома - 10 гигаватт. По прогнозам экспертов, к 2040 году этот объем увеличится до 1200 гигаватт. Рынок вырастет в 100 раз, и мы хотим участвовать в этом", - объясняет Синельников.