ССК продолжает повышать клиентоориентированность

В 2021 году специалисты Центра обслуживания потребителей АО "Самарская сетевая компания" отработали 50 тысяч заявлений и заявок, с которыми клиенты обратились в компанию очно или воспользовавшись одним из дистанционных каналов связи: личным кабинетом и интернет-приемной на официальном сайте компании, единым телефоном Центра обслуживания потребителей или почтой. Эта цифра выросла на 10 тысяч обращений по сравнению с 2020 годом.

Кроме того, в августе прошлого года сотрудники ССК начали принимать клиентов в открывшемся под эгидой правительства Самарской области Региональном центре обслуживания потребителей (РЦОП). Уже полгода жители региона имеют возможность получить комплексную консультацию специалистов сразу нескольких крупных ресурсоснабжающих организаций и решить все свои вопросы по электро-, газо- и водоснабжению в одном месте — в современном офисе, расположенном в центре Самары по адресу: ул. Ново-Садовая, 106, 2 Б этаж, БЦ "ЗИМ". Только за 5 месяцев 2021 года в новом офисе в РЦОП специалисты ССК приняли уже более 1 тысячи клиентов.

Сотрудники Центра обслуживания потребителей АО "ССК" оказывают широкий круг услуг, связанных с деятельностью электросетевой компании, самыми востребованными из которых являются прием заявлений на смену собственника или подтверждение мощности энергопринимающего устройства, на замену или допуск в эксплуатацию приборов учета электроэнергии. Однако чаще всего в компанию обращаются за оформлением заявки на технологическое присоединение к электросетям — в 2021 году ССК приняла почти 14 тысяч таких заявок. Большинство из них поданы физическими лицами, которым была необходима максимальная мощность до 15 кВт для подключения жилого дома, или индивидуальными предпринимателями и юрлицами, которые запрашивали для электроснабжения своих офисов до 150 кВт мощности. Эти категории граждан в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, в рамках оформления договора на технологическое присоединение к электросетям могут получать документы от сетевой компании только в электронном виде через личный кабинет потребителя на сайте компании.

Для того чтобы упростить для граждан процедуру подачи заявки на техприсоединение, специалисты ССК записали видеоинструкцию, в которой пошагово показан весь процесс от регистрации в личном кабинете до подачи заявки и отслеживания ее статуса. Видеоинструкция размещена на официальном сайте компании в разделе "Потребителям". В условиях напряженной эпидемиологической обстановки этот видеоролик поможет гражданам подать заявку на техприсоединение не выходя из дома, и избавит их от необходимости приезжать в офис компании, тем самым сократив вероятные контакты с большим количеством людей. Это необходимое условие предотвращения распространения коронавируса и возможность сохранить свое здоровье и здоровье близких.