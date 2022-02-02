ССК продолжает повышать клиентоориентированность

В 2021 году специалисты Центра обслуживания потребителей АО "Самарская сетевая компания" отработали 50 тысяч заявлений и заявок, с которыми клиенты обратились в компанию очно или воспользовавшись одним из дистанционных каналов связи: личным кабинетом и интернет-приемной на официальном сайте компании, единым телефоном Центра обслуживания потребителей или почтой. Эта цифра выросла на 10 тысяч обращений по сравнению с 2020 годом.
Кроме того, в августе прошлого года сотрудники ССК начали принимать клиентов в открывшемся под эгидой правительства Самарской области Региональном центре обслуживания потребителей (РЦОП). Уже полгода жители региона имеют возможность получить комплексную консультацию специалистов сразу нескольких крупных ресурсоснабжающих организаций и решить все свои вопросы по электро-, газо- и водоснабжению в одном месте — в современном офисе, расположенном в центре Самары по адресу: ул. Ново-Садовая, 106, 2 Б этаж, БЦ "ЗИМ". Только за 5 месяцев 2021 года в новом офисе в РЦОП специалисты ССК приняли уже более 1 тысячи клиентов.
Сотрудники Центра обслуживания потребителей АО "ССК" оказывают широкий круг услуг, связанных с деятельностью электросетевой компании, самыми востребованными из которых являются прием заявлений на смену собственника или подтверждение мощности энергопринимающего устройства, на замену или допуск в эксплуатацию приборов учета электроэнергии. Однако чаще всего в компанию обращаются за оформлением заявки на технологическое присоединение к электросетям — в 2021 году ССК приняла почти 14 тысяч таких заявок. Большинство из них поданы физическими лицами, которым была необходима максимальная мощность до 15 кВт для подключения жилого дома, или индивидуальными предпринимателями и юрлицами, которые запрашивали для электроснабжения своих офисов до 150 кВт мощности. Эти категории граждан в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, в рамках оформления договора на технологическое присоединение к электросетям могут получать документы от сетевой компании только в электронном виде через личный кабинет потребителя на сайте компании.
Для того чтобы упростить для граждан процедуру подачи заявки на техприсоединение, специалисты ССК записали видеоинструкцию, в которой пошагово показан весь процесс от регистрации в личном кабинете до подачи заявки и отслеживания ее статуса. Видеоинструкция размещена на официальном сайте компании в разделе "Потребителям". В условиях напряженной эпидемиологической обстановки этот видеоролик поможет гражданам подать заявку на техприсоединение не выходя из дома, и избавит их от необходимости приезжать в офис компании, тем самым сократив вероятные контакты с большим количеством людей. Это необходимое условие предотвращения распространения коронавируса и возможность сохранить свое здоровье и здоровье близких.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.
Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.