Юные хоккеисты из Самары попали в снежный плен в Оренбургской области

Во вторник, 1 февраля, из-за непогоды было введено ограничение движения всех видов транспортных средств на участке М-5 "Урал" Москва - Челябинск на территории Оренбургской области.
Непогода застала в пути автобус, в котором находилась команда юных хоккеистов - 15 школьников направлялись из Самарской области на соревнования в Стерлитамак. Сотрудниками ГИБДД автобус был замечен стоящим на обочине, в многокилометровой колонне среди других транспортных средств. Полицейскими было принято решение организовать сопровождение автобуса с детьми патрульным автомобилем с включенными проблесковыми маячками, обеспечивая ему приоритетное движение.
В результате принятых мер автобус с детьми, в условиях сильной непогоды, был сопровожден до границы с республикой Татарстан, где проходит альтернативная автодорога, открытая для движения транспортных средств.
Пострадавших нет, сообщает УМВД по Оренбургской области.
Последние комментарии
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.