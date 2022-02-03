Юные хоккеисты из Самары попали в снежный плен в Оренбургской области

Во вторник, 1 февраля, из-за непогоды было введено ограничение движения всех видов транспортных средств на участке М-5 "Урал" Москва - Челябинск на территории Оренбургской области.

Непогода застала в пути автобус, в котором находилась команда юных хоккеистов - 15 школьников направлялись из Самарской области на соревнования в Стерлитамак. Сотрудниками ГИБДД автобус был замечен стоящим на обочине, в многокилометровой колонне среди других транспортных средств. Полицейскими было принято решение организовать сопровождение автобуса с детьми патрульным автомобилем с включенными проблесковыми маячками, обеспечивая ему приоритетное движение.

В результате принятых мер автобус с детьми, в условиях сильной непогоды, был сопровожден до границы с республикой Татарстан, где проходит альтернативная автодорога, открытая для движения транспортных средств.

Пострадавших нет, сообщает УМВД по Оренбургской области.