В Самаре затопило ул. Ставропольскую, автобус №9 идет в объезд

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В связи с аварией на водопроводе на ул. Пугачевская/ул. Ставропольская 3 февраля объезд автобусов маршрута №9 осуществляется по улицам Алма-Атинской, Черемшанской, Пугачевской и далее по маршруту в оба направления.

Фото: скриншот с видео