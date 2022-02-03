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Общество

В Самаре из-за снегопада остановлено движение троллейбусов

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с неблагоприятными погодными условиями в Самаре приостановлено движение троллейбусов маршрутов №№ 6 и 16 по ул. Крупской.

"Заявка на расчистку улицы — в работе", - сообщает городской департамент транспорта.

Напомним, что из-за плохого состояния дорог автобусы №№ 1, 50, 51 следуют до остановки "Красная Глинка".

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