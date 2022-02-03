16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области сельскую ипотеку регистрируют за один день Premium banking от Росбанка: больше чем комплекс услуг Чему стоит научиться до конца 2021 года у СберБанка Газбанк подал иск к швейцарской компании на 491 млн рублей Скоро ли развеется скандальный шлейф Тольяттихимбанка

Банки Финансы

ВТБ: рынок привлеченных средств вырастет в этом году в пределах 10%

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 64
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

По оценке ВТБ, российский рынок привлеченных средств с учетом счетов эскроу в 2021 году вырос примерно на 9%. Портфель привлеченных средств банка с учетом инвестиционных продуктов увеличился по итогам года на 22% — до 8,3 трлн рублей. В этом году рынок привлечения покажет прирост также на 9%, ВТБ планирует расти быстрее. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе пресс-конференции.

По итогам года объем классических пассивов физлиц ВТБ превысил 5 трлн рублей, увеличившись с начала года на 9%. Повышение интереса вкладчиков к срочным сбережениям во втором полугодии, вызванное ростом ставок, привело к увеличению портфеля депозитов на 17% — до 2,7 трлн рублей. Только за четвертый квартал он вырос на четверть. Средства на накопительных счетах остались на уровне начала года.

Наибольший рост продемонстрировали вложения розничных клиентов ВТБ в инвестиционные продукты: за год их объем увеличился на рекордные 33% и превысил 2,5 трлн рублей. Самую яркую динамику продемонстрировали вложения в НПО (в 2,4 раза), на 36% увеличился объем средств на брокерских счетах, на 31% — инвестиции в ПИФы. Портфель субординированных облигаций вырос в 3,7 раза и превысил 220 млрд рублей. Объем средств на эскроу-счетах удвоился, достигнув 565 млрд рублей.

"Резкое повышение ставок по вкладам во втором полугодии вернуло классическим депозитам статус драйвера роста портфеля привлеченных средств. Однако интерес к инвестиционным инструментам не ослабел, и вложения в них снова обновили рекорд. В 2022 году эти тренды усилятся, причем объем инвестиций, которые уже стали одним из базовых инструментов сбережения для россиян, впервые сравняется с остатками на счетах", — комментирует Анатолий Печатников.

Диверсификации портфеля сбережений физлиц способствовала пандемия. Если в 2019 году в среднем на одного розничного клиента ВТБ приходилось 1,6 сберегательных продукта, то в 2021 году — уже 2,5. При этом мужчины проявляют больше интереса к инвестициям: женщины в среднем используют 2 сберегательных продукта, мужчины — 3,3, в том числе чаще открывают брокерские счета. Наиболее активны клиенты в возрасте от 30 до 50 лет (3,2 продукта), наименее — до 20 и старше 65 лет (1,5 продукта).

По итогам 2022 года рынок привлеченных средств, по прогнозам ВТБ, вырастет на 9%. Этому будут способствовать выгодные ставки по депозитам, высокий интерес к инвестициям и возвращение в банки наличных, на которые сегодня приходится каждый пятый сберегаемый рубль.

"По нашим оценкам, во вклады в этом году может перейти до 300 млрд рублей средств, которые население планировало использовать как первоначальный взнос по ипотеке, но пока откладывает из-за роста стоимости жилья, ключевой ставки и ипотечных ставок. Потенциальные ипотечные заемщики будут копить и приумножать свои сбережения, чтобы затем сделать покупку нового жилья более выгодной", — добавляет зампред ВТБ.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Орлов 21 сентября 2021 07:38 Международный правовой банковский форум Сбера в третий раз пройдет в Самаре

обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.

Влад Усов 28 июля 2021 14:50 Личный опыт: кофе — новый повод зайти в офис Сбербанка

кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Andrey Homin 20 февраля 2017 17:24 Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 1 2 3 4 5 6