Банкавто: в декабре на покупку новых автомобилей россияне потратили более 271 млрд рублей

Затраты выросли по всем сегментам машин, кроме китайских, корейских и А-класса.

Банкавто (цифровая платформа РГС Банка) и аналитическое агентство "АВТОСТАТ" провели совместное исследование рынка новых легковых автомобилей в России и определили его финансовую емкость* в декабре 2021 года. По результатам исследования, данный показатель составил 271 млрд 473,1 млн рублей, что на 11% больше, чем месяцем ранее (в ноябре - 244 млрд 178,4 млн рублей). При этом в первый зимний месяц суммарно было продано 126,2 тыс. машин (на 6% больше, чем в ноябре - 119,6 тыс. шт.).

Традиционно россияне тратят больше всего денег на покупку автомобилей сегмента SUV, на который в декабре пришлось 67% финансовой емкости рынка. По происхождению марок лидерство в этом плане сохраняют европейские (доля в декабре - 37%). Отдельно стоит отметить, что рост продаж и финансовой емкости затронул практически все сегменты российского рынка. Исключение составили лишь автомобили А-класса, а также китайских и корейских брендов, которые "просели" как в количественном, так и в денежном выражении.

Доля премиум-сегмента увеличилась, массового - снизилась

В декабре выросла доля машин премиального сегмента в финансовой емкости рынка - до 29% (26% в ноябре) на фоне снижения доли массового сегмента с 74% до 71%. В последний месяц года жители РФ потратили на покупку новых автомобилей премиум-сегмента 78 млрд 390,2 млн рублей, или на 24% больше, чем в ноябре, а на марки массового сегмента - 193 млрд 82,9 млн рублей (+7%).

"Китайцы" и "корейцы" упали, остальные выросли

Как и прежде, покупатели автомобилей в нашей стране отдают предпочтение европейским маркам. По итогам декабря их доля в общем объеме потраченных средств выросла до 37% (в ноябре - 36%). В последний месяц года новые легковые автомобили европейских брендов разошлись тиражом в 34 тыс. единиц, что соответствует сумме затраченных денег в 101 млрд 551,1 млн рублей.

На второй строчке по объему потраченных средств снова оказались японские марки - 70 млрд 864,9 млн рублей. При этом доля "японцев" в финансовой емкости рынка за месяц также увеличилась: с 22% до 26%.

Особо стоит отметить, что у европейских и японских брендов в декабре наблюдался рост как продаж автомобилей, так и финансовой емкости, наравне с аналогичными тенденциями у российских и американских марок. А вот корейские и китайские бренды ушли в "минус".

Так, "корейцы", которые занимают третье место по объему потраченных средств (44 млрд руб.), за месяц "просели" в штуках на 18%, в деньгах - на 15%. Как следствие, их доля в финансовой емкости рынка в декабре сократилась до 16% (в ноябре - 21%).

Наряду с корейскими, ухудшили свои результаты и китайские марки. В декабре их продажи по отношению к ноябрю снизились в количественном выражении на 7%, а в денежном - на 4%. В результате это привело к сокращению доли в финансовой емкости рынка с 10% до 9%.

Российские марки оказались впереди китайских

Если в предыдущие месяцы китайские бренды опережали российские по объему потраченных на их приобретение средств, то в декабре ситуация изменилась. Так, на автомобили из КНР в конце 2021 года было потрачено 23 млрд 228,2 млн рублей, а на отечественные - 28 млрд 918,3 млн рублей. При этом российские бренды за месяц выросли как в штуках (+16%), так и в деньгах (+21%). Это способствовало увеличению их доли в финансовой емкости - с 10% до 11%.

Как отмечает руководитель пресс-службы аналитического агентства "АВТОСТАТ" Азат Тимерханов, по декабрьским продажам "китайцы" в 2,5 раза отстали от российских марок, и если бы не их средневзвешенная цена, то и в деньгах отставание могло быть очень серьезным. "Сегодня средневзвешенная цена нового китайского автомобиля вдвое выше, чем у российского. Именно это обстоятельство помогло сгладить разницу в финансовой емкости рынка, но все равно оказалось недостаточным для того, чтобы "китайцы" вновь опередили "наших", - объясняет эксперт.

Также стоит упомянуть и об американских брендах, на покупку автомобилей которых в декабре было потрачено 2 млрд 878,9 млн рублей. Это на 12% больше, чем в ноябре. Несмотря на прирост, доля "американцев" в финансовой емкости российского рынка остается наименьшей по сравнению с другими марками - всего лишь на уровне 1%.

Две трети денег ушло на SUV

Кроссоверы и внедорожники сохраняют абсолютное большинство на российском рынке. Так, в декабре на их долю пришлось 54% от всех продаж и 67% - от потраченных денежных средств, т.е. две трети от общего объема. При этом доля сегмента SUV в разрезе финансовой емкости немного снизилась (69% - в ноябре). Всего же в первый зимний месяц было куплено 68,4 тыс. новых кроссоверов и внедорожников на сумму 182 млрд 740,6 млн рублей.

Второе место на нашем рынке занимает сегмент В - за декабрь россияне приобрели 38,2 тыс. таких автомобилей, потратив на них 39 млрд 232,3 млн рублей. Этот сегмент существенно отстает от лидера - примерно в 2 раза по продажам и почти в 5 раз по деньгам. По итогам декабря доля сегмента В составила 14% от финансовой емкости рынка.

Эксперт маркетплейса Банкавто Сергей Власов, считает, что SUV будет и дальше оставаться самым популярным сегментом российского авторынка. "Сегодня практически у каждого производителя, представленного на нашем рынке, есть в линейке кроссоверы или внедорожники. Более того, некоторые производители, как те же "китайцы" или Nissan, продают исключительно автомобили сегмента SUV. А среди всех трех сотен моделей, официально продаваемых в России, половину занимают как раз кроссоверы или внедорожники. Тут идет нешуточная борьба за покупателя. К примеру, если мы возьмем декабрьский рейтинг бестселлеров, то среди первых 25 моделей 14 относятся к SUV. При этом в декабре самым популярным автомобилем этого сегмента стала "Нива", которой удалось опередить не только Renault Duster, но и многолетнего лидера среди SUV - кроссовер Hyundai Creta. Все это создает серьезные предпосылки к тому, что сегмент кроссоверов и внедорожников будет и дальше пользоваться особой любовью у россиян", - заметил он.

На долю остальных сегментов в декабре суммарно пришлось 19% от всей финансовой емкости рынка, что составляет почти 50 млрд рублей. При этом только в сегменте А было зафиксировано снижение суммы затраченных денежных средств по отношению к ноябрю (-52% до 108 млн руб.). Во всех же остальных сегментах был отмечен прирост, а сильнее всего он был среди пикапов (+131% до 3,7 млрд руб.).

* Финансовая емкость - сумма денег, которую в общей сложности потратили россияне на покупку новых легковых машин за отчетный период. Рассчитана на основе средневзвешенных цен новых легковых автомобилей и их продаж за отчетный месяц.