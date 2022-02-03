Дмитрий Азаров направил глав муниципалитетов координировать ликвидацию последствий стихии

В четверг, 3 февраля, губернатор Дмитрий Азаров прервал запланированный семинар-совещание с главами муниципальных образований Самарской области по вопросам реализации нацпроектов и итогам работы в 2021 году, чтобы оперативно обсудить усиление мер борьбы с последствиями снегопада.

По данным Приволжского УГМС, 3 февраля в Самарской области продолжатся осадки, сильный снег и дождь, метели, гололед и снежные заносы, сохранится оранжевый уровень опасности. За первые дни февраля прогнозируется выпадение полуторамесячной нормы осадков.

"Погодные условия обязывают нас сконцентрировать все внимание на борьбе со снегопадом, - обратился к главам муниципальных образований губернатор, сконцентрировав особое внимание на том, что по всей территории области должны быть обеспечены доступность учреждений здравоохранения, подвоз товаров первой необходимости. Главное внимание - расчистке проездов к соцобъектам, остановкам общественного транспорта, жилым территориям, обстановке на дорогах.

О ситуации по области доложил министр транспорта и автомобильных дорог Иван Пивкин: "Всю ночь со 2 на 3 февраля шел снег. В связи с этим совместно с органами МЧС нами было принято решение об ограничении движения автотранспорта по ряду дорог, в том числе по дорогам областного и федерального значения. Так, было ограничено движение на трассе М5 Урал на участке от Сызрани до Тольятти, на участке подъезда к Оренбургу до границ Оренбургской области до 13:00".

Губернатор подчеркнул, что сейчас важно не допустить скопления большегрузов, других автомобилей на федеральных трассах и быть готовыми оперативно помогать людям в размещении, обогреве и обеспечении питанием.

"Нужно быть готовыми к худшему развитию сценария. Ведь снегопад может быть и более продолжительный период. Мы знаем, что есть сложные участки автотрассы на территории Сызранского района. Нужно быть готовыми, в том числе, по пунктам обогрева водителей, если понадобится, подвоза еды, воды. Особое внимание нужно обратить на перевозку детей, - подчеркнул губернатор, напомнив, что два года назад во время непогоды приходилось выручать земляков из снежной ловушки на трассе. - Поэтому межмуниципальные перевозки, перевозки детей - на особом контроле".

Коммунальные и дорожные службы всех муниципалитетов работают в усиленном режиме. О расчистке дорог, подъездов к социальным объектам и дворовых территорий в областной столице доложил первый заместитель главы городского округа Самара Владимир Василенко. По его словам, толщина снежного покрова в Самаре составляет 69 см. За прошедшие сутки было вывезено 6800 т снега. В борьбе со снегопадом задействовано 554 единицы техники, почти 2700 рабочих. Внимание уделяется в первую очередь расчистке подъездов к стационарам, где находятся больные, и организации подвоза кислорода. Все транспортные маршруты работают.

Губернатор поручил обратить внимание на дороги к образовательным учреждениям, а также на остановочные павильоны, железнодорожные станции и платформы.

"Проведите проверку по районам, определитесь, где зона ответственности железной дороги, а где - муниципалитета, все должно быть отработано. Электрички сегодня часто работают как внутригородской транспорт", - отметил губернатор.

Отдельная задача - обеспечить свободный подъезд к контейнерным площадкам, синхронизировать работы дворников, управляющих компаний и компаний по вывозу ТКО.

"Не допускайте складирования отходов сверх нормативных сроков. Сконцентрируйте на этом максимальные усилия. И, конечно, проводите разъяснительную работу с населением, предприятиями, учитывая непростые погодные условия, высокие температуры, обильные осадки. Организуя работу по расчистке территорий, привлекайте дополнительную технику, предприятия, учреждения, чтобы с задачей справиться", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава Тольятти Николай Ренц сообщил, что в Автограде проезд обеспечен по всем дорогам, подъезды к больницам, магазинам расчищены, ведется работа по очистке от снега скатных кровель.

По решению губернатора на территории региона создан оперативный штаб по борьбе с последствиями стихии, возглавить его было поручено вице-губернатору - председателю правительства Самарской области Виктору Кудряшову. Министру транспорта и автомобильных работ поручено координировать всю работа на дорогах Самарской области, в кратчайшие сроки обеспечить транспортную доступность всех населенных пунктов.

"Ситуация непростая. Очень внимательно в каждом населенном пункте! Отдельное внимание главы в муниципальных образованиях уделяют взаимодействию с системой здравоохранения. Так должна быть выстроена работа по всей территории Самарской области. Больных людей много, врачи постоянно выезжают. Обеспечьте доступность предоставления медицинской помощи. Сегодня время требует того, чтобы каждый из вас лично координировал работу по ликвидации негативных последствий в сложившихся погодных условиях. Лично возглавьте снегоборьбу на территории ваших муниципальных образований", - резюмировал губернатор.