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Занятость Экономическая политика

Почти 60 тысяч человек за год нашли работу через центры занятости региона

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В течение года через службу занятости региона нашли работу почти 60 тыс. человек. Такие результаты были получены благодаря реализации межведомственного комплекса мер по восстановлению численности занятого населения.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Он был разработан по поручению президента РФ Владимира Путина с целью восстановления к концу 2021 года численности занятого населения до уровня 2019 года. Поддержка тех, кто нуждается в помощи, сохранение занятости, решение вопросов трудоустройства граждан — одно из направлений стратегии лидерства, которая разработана по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей.

Среди тех, кому была оказана помощь, — выпускник СамГМУ Сергей Салдаев. Стать врачом Сергей мечтал еще в школе. Уроженец села Красный Яр поступил в СамГМУ, с увлечением изучал фундаментальные дисциплины: анатомию, гистологию, фармакологию и другие клинические науки. В прошлом году Сергей успешно закончил ординатуру. Перед молодым специалистом встал вопрос трудоустройства. Сергей обратился за помощью к специалистам Красноярского центра занятости населения.

"Помощь в трудоустройстве была оказана специалистами ЦЗН в кратчайшие сроки, — рассказывает Сергей. — В центре имелась соответствующая база вакансий, и меньше чем через месяц мне подыскали очень хороший вариант. Сейчас я тружусь в Тольяттинской городской клинической поликлинике № 3 врачом по приему пациентов с симптомами COVID — 19. За короткое время успел получить колоссальный опыт".

Коллектив доброжелательно встретил нового сотрудника. "Парень молодец, он очень быстро освоился. Старался вникать во все тонкости, всем интересовался, спрашивал, — признается заведующая АПК № 1 Тольяттинской городской клинической поликлиники № 3 Елена Лосевичева. — Пациенты отзываются о нем хорошо, коллеги ценят за ответственность и трудолюбие. Хочется сказать спасибо центру занятости за такого специалиста!"

Центры занятости населения Самарской области продолжают активную работу по содействию в трудоустройстве безработных граждан.

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

Ксения Устинова 29 августа 2012 20:00 За неделю в регионе численность безработных сократилась на 126 человек

нечего делать! пускай работают, деньги зарабатывают

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