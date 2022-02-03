Почти 60 тысяч человек за год нашли работу через центры занятости региона

В течение года через службу занятости региона нашли работу почти 60 тыс. человек. Такие результаты были получены благодаря реализации межведомственного комплекса мер по восстановлению численности занятого населения.

Он был разработан по поручению президента РФ Владимира Путина с целью восстановления к концу 2021 года численности занятого населения до уровня 2019 года. Поддержка тех, кто нуждается в помощи, сохранение занятости, решение вопросов трудоустройства граждан — одно из направлений стратегии лидерства, которая разработана по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей.

Среди тех, кому была оказана помощь, — выпускник СамГМУ Сергей Салдаев. Стать врачом Сергей мечтал еще в школе. Уроженец села Красный Яр поступил в СамГМУ, с увлечением изучал фундаментальные дисциплины: анатомию, гистологию, фармакологию и другие клинические науки. В прошлом году Сергей успешно закончил ординатуру. Перед молодым специалистом встал вопрос трудоустройства. Сергей обратился за помощью к специалистам Красноярского центра занятости населения.

"Помощь в трудоустройстве была оказана специалистами ЦЗН в кратчайшие сроки, — рассказывает Сергей. — В центре имелась соответствующая база вакансий, и меньше чем через месяц мне подыскали очень хороший вариант. Сейчас я тружусь в Тольяттинской городской клинической поликлинике № 3 врачом по приему пациентов с симптомами COVID — 19. За короткое время успел получить колоссальный опыт".

Коллектив доброжелательно встретил нового сотрудника. "Парень молодец, он очень быстро освоился. Старался вникать во все тонкости, всем интересовался, спрашивал, — признается заведующая АПК № 1 Тольяттинской городской клинической поликлиники № 3 Елена Лосевичева. — Пациенты отзываются о нем хорошо, коллеги ценят за ответственность и трудолюбие. Хочется сказать спасибо центру занятости за такого специалиста!"

Центры занятости населения Самарской области продолжают активную работу по содействию в трудоустройстве безработных граждан.