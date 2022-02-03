В Cамарской области через Монетную площадку Банка России за год прошло более чем 97 тонн монет

В Cамарской области в 2021 г. оборот монет через Монетную площадку Банка России превысил 17 тыс. мешков общей массой более 97 тонн. За все время ее функционирования - более 50 тыс. мешков.

Монетная площадка - сервис для сбора информации об излишках и потребностях в монетах в разных банках. Она позволяет кредитным организациям направлять монеты друг другу напрямую, не сдавая их в учреждения Банка России.

"Монетная площадка работает на территории Самарской области с 2018 года. Она способствует возврату монет в активный оборот, оптимизирует их обращение, что позволяет снизить объемы изготовления монет. Изначально в проекте учасвовали только банки, имеющие значительные обороты по монете, но постепенно сервис расширяется: к нему стали присоединяться и банки с небольшими объемами монет", - отметила управляющий Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Марина Мясникова.