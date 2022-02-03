В Cамарской области через Монетную площадку Банка России за год прошло более чем 97 тонн монет

В Cамарской области в 2021 г. оборот монет через Монетную площадку Банка России превысил 17 тыс. мешков общей массой более 97 тонн. За все время ее функционирования - более 50 тыс. мешков.
Монетная площадка - сервис для сбора информации об излишках и потребностях в монетах в разных банках. Она позволяет кредитным организациям направлять монеты друг другу напрямую, не сдавая их в учреждения Банка России.
"Монетная площадка работает на территории Самарской области с 2018 года. Она способствует возврату монет в активный оборот, оптимизирует их обращение, что позволяет снизить объемы изготовления монет. Изначально в проекте учасвовали только банки, имеющие значительные обороты по монете, но постепенно сервис расширяется: к нему стали присоединяться и банки с небольшими объемами монет", - отметила управляющий Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Марина Мясникова.
Последние комментарии
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.