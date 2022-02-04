Радио Рекорд Самара дарит путевку на двоих на "Курорт Красная Поляна"

Проект Week on Peak стартует в эфире радиостанции 14 февраля.
Перелет на двоих, проживание в гостинице на территории "Курорта Красная Поляна" (3 ночи), Ski Pass на канатную дорогу "Красная Поляна", посещение музыкального фестиваля Week on Peak — все это получит победитель проекта.
Чтобы выиграть, необходимо с 14 по 18 февраля дозвониться в прямой эфир радиостанции по телефону 8(996)342-101-5 и пройти виртуальную снежную трассу лучше всех. В эфире сражаются двое слушателей.
Ведущий задает каждому из участников по три вопроса, за каждый правильный ответ игрок получает один балл. Тот, кто набрал больше баллов, переходит в игру на следующий день. Победитель пятницы (18 февраля) становится победителем проекта и получает приз — путевка на "Курорт Красная Поляна" на 2 человек.
Подробные правила акции размещены в группе Радио Рекорд Самара ВКонтакте.
Радио Рекорд Самара — филиал "Выбери Радио" в Самаре. Радиостанции филиала: "Радио Дача", "Радио Рекорд", "Наше Радио", "RadioLa 96.3FM", "Русский Хит".
Последние комментарии
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.