Радио Рекорд Самара дарит путевку на двоих на "Курорт Красная Поляна"

Проект Week on Peak стартует в эфире радиостанции 14 февраля.

Перелет на двоих, проживание в гостинице на территории "Курорта Красная Поляна" (3 ночи), Ski Pass на канатную дорогу "Красная Поляна", посещение музыкального фестиваля Week on Peak — все это получит победитель проекта.

Чтобы выиграть, необходимо с 14 по 18 февраля дозвониться в прямой эфир радиостанции по телефону 8(996)342-101-5 и пройти виртуальную снежную трассу лучше всех. В эфире сражаются двое слушателей.

Ведущий задает каждому из участников по три вопроса, за каждый правильный ответ игрок получает один балл. Тот, кто набрал больше баллов, переходит в игру на следующий день. Победитель пятницы (18 февраля) становится победителем проекта и получает приз — путевка на "Курорт Красная Поляна" на 2 человек.

Подробные правила акции размещены в группе Радио Рекорд Самара ВКонтакте.

Радио Рекорд Самара — филиал "Выбери Радио" в Самаре. Радиостанции филиала: "Радио Дача", "Радио Рекорд", "Наше Радио", "RadioLa 96.3FM", "Русский Хит".