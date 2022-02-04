В Кинеле установлен карантин по бешенству

В границах города Кинель установлен карантин по бешенству. Соответствующее постановление 3 февраля подписал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Очагом признана территория личного подсобного хозяйства в СНТ Сосновый бор. Неблагополучной признана вся территория, в радиусе 1 км.

Запрещено лечить больных восприимчивых животных, посещать территорию посторонним (кроме персонала, специалистов ветслужбы и лиц, проживающих на территории очага), проведение ярмарок. Также запрещается ввозить и вывозить животных (кроме привитых от бешенства), снимать шкуры с трупов зверей, охотиться на них, отлавливать восприимчивых животных для зоопарков и т.д.