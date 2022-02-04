В Рождествено планируют создать интерактивный музей в памятнике архитектуры XIX века

В селе Рождествено Самарской области может появиться современный интерактивный краеведческий музей. Варианты его создания обсуждали в четверг, 3 февраля, депутат Госдумы РФ от Самарской области, координатор партпроекта "Единой России" "Историческая память" Александр Хинштейн, частный инвестор Алексей Вьюгов, а также представители музейного сообщества Волжского района. В качестве площадки может быть выбран один из памятников архитектуры XIX века.

Сейчас у местных жителей нет отдельного здания, приспособленного под размещение краеведческого музея. Просьбы о его создании поступают, в том числе, Александру Хинштейну. Депутат несколько раз выезжал в село, где общался с местными краеведами и деятелями культуры. В итоге родилась идея создания нового современного интерактивного музея в Рождествено. Причем алгоритмов решения данного вопроса может быть несколько.

Один из них предполагает строительство учреждения за счет частных инвестиций.

Предприниматель Алексей Вьюгов предложил отреставрировать за свой счет один из наиболее подходящих для этих целей памятников архитектуры села Рождествено ("Хутор Ушковых" или "Дом с Мезонином"), а затем обустроить там музей.

В настоящее время бизнесмен готовит проект реставрации объекта культурного наследия (ОКН) — рождественской водонапорной башни. Строение планируется сделать жилым — с сохранением фасадов и всего внешнего облика. Также предприниматель планирует развивать прилегающую территорию.

По словам Алексея Вьюгова, таким образом можно "убить двух зайцев": привести в порядок памятник архитектуры и создать на территории села новый музей.

Правда, "ахиллесовой пятой" такого пути может стать вопрос оформления ОКН в аренду предпринимателю и расселение жителей, особенно тех, чье жилье приватизировано. Александр Хинштейн обратился к главе Волжского района Евгению Макридину с просьбой уточнить информацию по данным и другим памятникам, чтобы выбрать наиболее оптимальный объект.

Второй путь — создать музей на базе типового здания (не ОКН), с привлечением бюджетных средств.

Районная администрация уже определило такое здание (оно находится на ул. Фокина), архитекторы разрабатывают концепцию музея, а местные власти готовят документацию для включения объекта в нацпроект "Культура" на 2023 год.

"Проработаем все пути решения вопроса и выберем наиболее подходящий. В ближайшее время обсужу эту тему с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым на предмет привлечения регионального финансирования. Уверен, что в итоге обязательно наметится оптимальный вариант, и в Рождествено не только откроется современный интерактивный музей, но также будет благоустроена прилегающая территория", — заключил Александр Хинштейн.