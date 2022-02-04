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Общество

Вместо полиса ОМС – Карта жителя Самарской области

САМАРА. 4 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Владельцы Карт жителя Самарской области теперь могут использовать пластиковые карты как полис ОМС. Для этого достаточно предъявить Карту жителя Самарской области в регистратуре лечебного учреждения региона. Медработник проверит номер полиса, указанный на оборотной стороне Карты жителя, с данными в своей базе и выдаст талон к врачу. Таким образом, носить с собой бумажный или пластиковый полис ОМС теперь необходимости нет.

Напомним, проект "Карта жителя Самарской области" реализуется по инициативе губернатора Дмитрия Азарова в рамках национального проекта "Цифровая экономика". Карта действует как банковская, транспортная, на нее можно оформлять социальные выплаты, получать пенсию, стипендию, зарплату, а также дает возможность пользоваться скидками и бонусами от партеров проекта, которых на сегодня уже более 30. Изготовление и обслуживание карты бесплатно. Карта жителя как полис ОМС — новая опция.

"Для использования Карты жителя Самарской области в качестве полиса ОМС не нужно ее никуда прикладывать, сообщать идентификационный номер или иные персональные данные, достаточно просто показать пластик в регистратуре — номер полиса уже нанесен на Карту жителя. В ближайшее время ее функционал расширится новыми возможностями. Например, мы прорабатываем возможность использования Карты жителя Самарской области в качестве идентификатора при получении электронного рецепта", — рассказал заместитель председателя правительства Самарской области, руководитель департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков.

Подать заявку на оформление Карты жителя Самарской области можно как в любом офисе банков — партнеров проекта (банк ВТБ и банк "Солидарность), так и онлайн — без посещения банка, подав заявку на интернет-портале card.samregion.ru. Для этого необходимо авторизоваться на портале через Госуслуги и заполнить поля предлагаемой формы: сведения о себе, данные полиса ОМС, СНИЛС и паспорта, выбрать дизайн карты и отделение банка, где удобно будет забирать карту. Часть информации будет вносится автоматически. Также пользователю потребуется загрузить на сайт свою фотографию в хорошем качестве, принять пользовательское соглашение и отправить заявку на обработку. Пока оформить онлайн-заявку на выпуск карты предлагает банк ВТБ, в дальнейшем эта услуга станет доступна и у других банков — партнерах проекта.

Для владельцев гаджетов, работающих на платформе iOS, оформить Карту жителя Самарской области можно через мобильное приложение, достаточно бесплатно скачать его в AppStore.

"Наш регион стал первым, где реализована возможность подачи заявления на выпуск карты жителя онлайн — через портал card.samregion.ru, а также через мобильное приложение. Сокращение количества посещений организаций для получения Карты жителя Самарской области — это требование времени и приоритет развития сервисов", — прокомментировал заместитель директора ГБУ СО "Цифровой регион" Максим Карсаков.

Когда Карта жителя Самарской области будет готова к выдаче, пользователь получит СМС-сообщение от банка. В среднем срок изготовления составляет 14 дней. Для получения карты при себе необходимо иметь паспорт.

Проект "Карта жителя Самарской области" реализуется департаментом информационных технологий и связи Самарской области совместно с АО "Национальная система платежных карт", являющимся оператором платежной системы "Мир". Обо всех новостях и реализуемых акциях в рамках проекта "Карта жителя Самарской области" можно узнавать и в Инстаграм-аккаунте: @card.samregion.

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