Самарским школьникам рассказали как обезопасить себя в Интернете и не стать жертвой мошенников

В Самарской области в рамках Всероссийского образовательного проекта прошел первый в этом году "Урок цифры". В нем приняли участие ученики восьмых-десятых классов. На этот раз темой встречи стали "Основы безопасного поведения в интернете".
Проект "Урок цифры" реализуется в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национального проекта "Цифровая экономика", инициированного президентом страны Владимиром Путиным. Повышенный спрос на специалистов в сфере информационной безопасности и цифровизации в последнее время увеличил интерес молодежи к техническим и инженерным специальностям, который поддерживается правительством региона. Проведение полезных профориентационных и образовательных IT-мероприятий для детей и молодежи — часть Стратегии лидерства региона, разработанной по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей.
Самарская область — один из лидеров в стране по количеству участвующих во Всероссийском образовательном проекте: она постоянно входит в ТОП-5 в России. "Это очень важно для региона, так как мы стараемся популяризировать IT-специальности среди школьников. Такую задачу ставит перед нами Глава региона Дмитрий Азаров. "Уроки цифры" не только дают школьникам практические и теоретические знания по конкретным темам информационных технологий, но и убеждают будущих студентов связать свою карьеру с IT", — отметил заместитель руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Павел Гокин.
В этот раз эксперты рассказали ребятам о правилах безопасности в интернете, какие "цифровые" следы остаются в сети и что об этом могут знать злоумышленники. Так, специалисты рекомендуют ребятам не вводить свои персональные данные или данные своих родителей на незнакомых или непроверенных интернет-ресурсах, так как все эти сведения могут попасть в руки мошенников и тем самым нанести ущерб родным и близким, причем, не только финансовый, но и криминальный.
"Еще один совет: размещайте как можно меньше информации о себе в интернете, особенно в социальных сетях, в том числе фотографий. Не отправляйте фото и видео людям, с которыми вы познакомились в интернете и не знаете их в реальной жизни. Всегда нужно быть уверенным в адресате, которому вы отправляете свои данные, что он именно тот, за кого себя выдает. Бывают случаи, когда страницы вашего реального знакомого взламывают с целью мошеннических действий в отношении его друзей. Лучше перезвонить этому знакомому и убедиться, что ему реально нужна та или иная помощь, о которой он вас попросил в интернет-переписке, — поделился своими рекомендациями со школьниками главный консультант управления информационной безопасности департамента информационных технологий и связи Самарской области Дмитрий Кузнецов.
Лайфхаками о том, как себя защитить в сети поделились также начальник управления информационной безопасности ГБУ СО "Цифровой регион" Александр Чернов и руководитель центра предотвращения киберугроз CyberART ГК Innostage Антон Кузьмин.
"Простой способ обезопасить свои соцсети или личные кабинеты на различных сайтах, электронную почту от взлома — использовать сложные пароли. Всегда нужно думать и понимать, что вы размещаете в интернете, какую информацию пишите. Интернет помнит все, даже если вы какие-то сведения удалили. Даже спустя какое-то время та или иная информация, которую вы удалили у себя, может "сыграть" против вас и привести к нежелательным последствиям. По фотографиям в соцсетях можно узнать, где вы находитесь, с какого устройства разместили тот или иной кадр. Этими сведениями злоумышленники также охотно могут воспользоваться, поэтому нужно всегда очень хорошо подумать, прежде чем размещать какой-либо контент", — уверен Александр Чернов.
С ним согласен и его коллега Антон Кузьмин: "Интернет — это цифровое пространство. И каждое наше действие, будь то внесение каких-то личных данных, публикация фотографий или описание предпочтений — все это формирует нашего цифрового двойника, которого могут использовать злоумышленники для реализации определенных неправомерных действий. Поэтому мы, оценивая поведение подростков в виртуальной среде, в своем выступлении уделили особое внимание целостности цифрового образа, анонимности и приватности, защите репутации и финансовых ресурсов. Чем раньше начать прививать правила безопасного поведения в сети, тем прочнее они усвоятся. И со временем станут такими же естественными, как, например, чистка зубов".
Как отметил Дмитрий Кузнецов, благодаря "Уроку цифры" школьники могут примерять на себя профессию специалиста информационной безопасности, которая держится в топе самых востребованных специальностей последние несколько лет.
Основная цель проведения "Урока цифры" — формирование ключевых компетенций цифровой экономики у школьников, а также стимулирование ранней профориентации детей в сфере информационных технологий. В прошлом учебном году Урок цифры охватил более 10 млн российских школьников.
Посмотреть "Урок цифры" по основам безопасного поведения в интернете можно по ссылке.
Последние комментарии
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.