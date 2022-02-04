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Государство и Бизнес Экономическая политика

Предприниматели Самарской области могут получить статус социальных

САМАРА. 4 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов анонсировал старт приема заявок на получение статуса социально ориентированного предприятия. Прием документов от субъектов малого и среднего предпринимательства будет осуществляться до 31 декабря 2022 года.

Поддержка социальных предприятий, деятельность которых направлена на решение важных социальных вопросов, является приоритетной для областного правительства и губернатора Дмитрия Азарова. Разработка новых инструментов для развития таких предпринимателей — одно из направлений Стратегии лидерства, обозначенной главой региона совместно с жителями губернии.

Получить этот статус предприниматели могут, если принимают на работу граждан, отнесенных к категориям социально уязвимых; реализуют товары, работы и услуги, произведенные лицами из категорий социально уязвимых; создают товары или оказывают услуги для таких граждан; ведут деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей и решение социальных проблем.

Социальное предпринимательство затрагивает отрасли образования, здравоохранения, физической культуры, туризма, социального обслуживания, культурного просвещения. Это в том числе дошкольное и дополнительное образование, психолого-педагогические услуги, производство ортопедической продукции, деятельность частных театров и др.

Законодательство не запрещает предпринимателям, состоящим в реестре социальных, заниматься другими видами деятельности. Однако, в общей сумме их доходов, не менее 50% должно быть получено от деятельности социально ориентированного бизнеса.

"В прошлом году мы провели конкурс по предоставлению субсидий для предприятий, объединяющих в своей работе бизнес и помощь особым группам населения. Мы подготовили и провели образовательную программу, провели консультации по работе в этом статусе и в результате отобрали 30 проектов, которые получили гранты до 500 тысяч рублей на развитие. В этом году мы продолжим внедрять новые механизмы поддержки социального бизнеса и планируем повторить конкурс грантов. Приглашаю предпринимателей подавать заявки на включение в реестр, чтобы получить возможность участия и получения безвозмездной субсидии", — обратился к представителям социально ориентированного предпринимательства Дмитрий Богданов.

В 2021 году для социального бизнеса были снижены ставки по упрощенной системе налогообложения, льгота будет действовать с 1 января 2021 года по 31 декабря 2022 года. Ставка снижена в три раза: по УСН "доходы" она сократится с 6% до 2%, по УСН "доходы минус расходы" — с 15% до 5%. Для этой категории предпринимателей продолжают действовать льготные микрозаймы Гарантийного фонда по минимальной ставке — 1% годовых.

Если в 2020 году в реестре социального бизнеса Самарской области состояли всего 23 социальных предпринимателя, то в 2021 году их было уже 139.

Подробнее о статусе социального предпринимателя, особенностях его признания и доступных мерах поддержки можно узнать в специальном разделе на сайте mybiz63.ru. Подать заявку на получение консультации по присвоению статуса социального предпринимателя и ознакомиться с перечнем необходимых документов можно здесь.

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