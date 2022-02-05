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Общество

В Самарской области ожидаются слабые морозы

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Активный атмосферный фронт, обусловивший накануне в Самарском регионе обильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, теряя свою интенсивность, продолжит движение на восток. В выходные дни еще сохранится слабо-морозная с небольшим снегом погода. В начале следующей недели под влиянием поля повышенного атмосферного давления осадки прекратятся, а температура воздуха понизится, сообщает Приволжское УГМС.

В субботу днем, 5 февраля, облачно с прояснениями. Небольшой мокрый снег, местами туман, гололед. Ветер восточный , северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха 0...-5 °C. На дорогах сильная гололедица.

В воскресенье, 6 февраля, ночью облачно. Небольшой снег, местами сохранится гололед. Ветер северо-западный северо-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха -2...-7 °C. Местами до -12º. На дорогах гололедица. Днем облачно. Небольшой снег. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура воздуха -2...-7 °C. На дорогах гололедица.

В понедельник, 7 февраля, ночью облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха -10...-15 °C. На дорогах гололедица. Днем облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха -5...-10 °C.
На дорогах гололедица.

Во вторник, 8 февраля, ночью облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха -10...-15 °C. На дорогах гололедица. Днем облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха -5... -10 °C. На дорогах гололедица.

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Последние комментарии

Герасим Мумукин 27 декабря 2021 17:10 Дмитрий Муратов отказался от звания почетного гражданина Самарской области

Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!

Наталия Завьялова 27 ноября 2021 11:06 В трех квартирах Промышленного района затампонировали канализацию за долги перед "РКС-Самара"

У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа

Александр Москвичёв 25 ноября 2021 14:46 Более 270 тыс. инцидентов и обращений за год обработал ЦУР Самарской области

ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.

Александр Попов 24 ноября 2021 02:19 Территорию "Мертвого города" вблизи села Водино расчистят от застройки

Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.

Наталья Валериевна Якунина 23 ноября 2021 06:13 Сергей Симак: Последствия пандемии должны благотворно отразиться на экологии

Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.

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