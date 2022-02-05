В Самарской области ожидаются слабые морозы

Активный атмосферный фронт, обусловивший накануне в Самарском регионе обильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, теряя свою интенсивность, продолжит движение на восток. В выходные дни еще сохранится слабо-морозная с небольшим снегом погода. В начале следующей недели под влиянием поля повышенного атмосферного давления осадки прекратятся, а температура воздуха понизится, сообщает Приволжское УГМС.
В субботу днем, 5 февраля, облачно с прояснениями. Небольшой мокрый снег, местами туман, гололед. Ветер восточный , северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха 0...-5 °C. На дорогах сильная гололедица.
В воскресенье, 6 февраля, ночью облачно. Небольшой снег, местами сохранится гололед. Ветер северо-западный северо-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха -2...-7 °C. Местами до -12º. На дорогах гололедица. Днем облачно. Небольшой снег. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура воздуха -2...-7 °C. На дорогах гололедица.
В понедельник, 7 февраля, ночью облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха -10...-15 °C. На дорогах гололедица. Днем облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха -5...-10 °C.
На дорогах гололедица.
Во вторник, 8 февраля, ночью облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха -10...-15 °C. На дорогах гололедица. Днем облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха -5... -10 °C. На дорогах гололедица.
Последние комментарии
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.