В Самарской области ожидаются слабые морозы

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Активный атмосферный фронт, обусловивший накануне в Самарском регионе обильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, теряя свою интенсивность, продолжит движение на восток. В выходные дни еще сохранится слабо-морозная с небольшим снегом погода. В начале следующей недели под влиянием поля повышенного атмосферного давления осадки прекратятся, а температура воздуха понизится, сообщает Приволжское УГМС.