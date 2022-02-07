В Самаре предложили ввести обязательную регистрацию бездомных собак

В пятницу, 4 февраля, депутат Государственной Думы РФ от Самарской области Александр Хинштейн вместе с заместителем председателя правительства Самарской области Натальей Катиной, а также с представителями причастных ведомств и общественных организаций в сфере зоозащиты обсудили алгоритм решения проблемы бездомных животных в Самаре.

По убеждению парламентария, начать следует с того, чтобы привлекать к аукционам по отлову животных исключительно социально-ответственные некоммерческие организации (НКО).

По данным, которые привела Наталья Катина, поголовье бездомных собак в регионе за три года снизилось на 9% (с 29 тыс. до 22,5 тыс. особей). Примерно в такой же пропорции уменьшилось и количество покусанных людей.

"Во-первых, приоритет в отлове следует отдавать социально ориентированным НКО. К этому нельзя допускать безответственных и жестоких людей. Во-вторых, нужно создавать полноценные центры реабилитации в рамках государственно-частного партнерства. И в‑третьих, на региональном уровне должна быть создана электронная система, где будет зарегистрирована каждая отловленная собака", — пояснил парламентарий.

Все эти предложения вполне осуществимы, что во многом видно на примере Нижнего Новгорода. По настоянию депутата представители самарской ветклиники "ФлагманВет", которые предлагают организовать первый реабилитационный центр для бездомных собак в рамках ГЧП, уже ознакомились с опытом коллег.

Отметим, что недавно комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала законопроект "Единой России" о строительстве приютов для животных с использованием ГЧП. Это поможет привлечь частные инвестиции и ликвидировать потребность регионов в таких объектах.