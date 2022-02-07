Бенефициар холдинга "777" Беник Айвазян начал процесс собственного банкротства

Самарский бизнесмен, хозяин холдинга "777", Беник Айвазян начал процесс собственного банкротства, пишет "Самарское обозрение".

Беник Айвазян начинал развивать свой бизнес еще в начале 1990-х гг. и постепенно сформировал многопрофильный холдинг "777", в сферу интересов которого входили различные отрасли региональной экономики — от нефтеторговли до финансового сектора. Постепенно Айвазян растерял большую часть своих активов. Его последним крупным проектом являлся производитель противопожарного оборудования — тольяттинский завод "Завпожмаш". Сейчас Айвазян сосредоточен в основном на строительном бизнесе и девелопменте. Структуры, близкие к бизнесмену, контролируют один из самых больших свободных участков в Самаре — земли лесопарка им. 60-летия Советской власти, но столкнулись с невозможностью их застроить.

31 января 2022 г. Беник Айвазян подал иск о собственном банкротстве. Соответствующая информация раскрыта на сайте Арбитражного суда Самарской области. Более подробные сведения на ресурсе не сообщаются. В августе 2021 г. налоговики пытались обанкротить и мать бизнесмена Шушаник Айвазян. Однако в конце прошлого года суд вернул иск заявителю.

Согласно базе Федеральной службы судебных приставов, в отношении Беника Айвазяна ведется лишь одно исполнительное производство. Агентство по страхованию вкладов, курирующее банкротство Волго-Камского банка, взыскало с него более 50 млн рублей. Айвазян в преддверии отзыва у ВККБ лицензии закрыл кредит за счет внутрибанковских транзакций других клиентов. АСВ впоследствии оспорило сделки, восстановив задолженность бизнесмена перед банком. Иск ВКББ был удовлетворен еще в 2016 г., однако вернуть деньги банк до сих пор так и не смог.

Как пишет "СО" не исключено, что старт самобанкротства Беника Айвазяна как раз и связан с событиями вокруг этого долга. 24 января 2022 г. состоялись торги по продаже задолженности бизнесмена перед ВККБ. Ее размер уменьшился до 25 млн рублей. Всего в торгах приняли участие два претендента. Одним из них была близкая Айвазяну Татьяна Потехина. Однако в итоге победителем торгов стал житель Краснодара Владимир Молчанов. За долг Айвазяна он предложил 610 тыс. рублей.

Молчанов не располагает существенным бизнесом. Ранее он выступал учредителем малоизвестной краснодарской компании "Ремаркет", которая ликвидирована еще в 2017 году. Зачем Молчанову понадобилось покупать долг самарского бизнесмена — не совсем понятно. Связаться с самим покупателем "СО" не удалось.

"Если Молчанов не связан с Айвазяном, видимо, он считает, что сможет взыскать долг в полном объеме. Скорее всего, Айвазян решил сыграть на опережение. Таким образом, он надеется поставить у руля банкротства лояльного управляющего. И уже он определит, опротестовывать ли сомнительные сделки должника и присутствовал ли в действиях должника состав преступления. Если бы Айвазян не подал иск, с соответствующим требованием мог обратиться уже Молчанов, и тогда банкротство бизнесмена пошло бы уже по его сценарию", — считает партнер одной из самарских юридических компаний.