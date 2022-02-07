Россельхознадзор уничтожил 18 тонн санкционных груш из Бельгии

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Сотрудники Управления Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям 3 февраля обнаружили, что на территорию РФ ввезли санкционную продукцию.

Фото: пресс-служба Самарской таможни