Дмитрий Богданов презентовал послу Италии инвестиционный климат Самарской области

Самарскую область посетила итальянская делегация во главе с чрезвычайным и полномочным послом Италии в РФ Джорджо Стараче. Целью визита стало обсуждение перспективных направлений развития сотрудничества между Самарской областью и Итальянской Республикой в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах.

С послом Италии провел встречу губернатор Дмитрий Азаров. Глава региона подчеркнул, что у сотрудничества между Италией и Самарской областью колоссальный неисчерпанный потенциал. Сегодня в планах у региона запуск ООО "Аутокомпонент Инжиниринг-3" на территории ОЭЗ "Тольятти", реализация проекта строительства предприятия по производству карбамида ПАО "КуйбышевАзот" совместно с итальянской Maire Tecnimont S.p.A.

"Конечно, этим проектам мы будем уделять повышенное внимание, создадим все условия для их успешной реализации. Считаю, что такие проекты и опыт многолетнего сотрудничества могут быть успешным сигналом для итальянских предпринимателей в целом о привлекательности ведения бизнеса в Самарской области", — выразил уверенность Глава Самарской области.

Гости региона посетили площадку регионального центра "Мой бизнес". Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов презентовал гостям инвестиционный потенциал губернии, рассказал о действующих налоговых режимах для частных компаний и инвестиционных площадках, где бизнес размещает свои производства: индустриальные парки, особая экономическая зона "Тольятти", территории опережающего развития в Тольятти и Чапаевске. Представители итальянской делегации поинтересовались условиями, созданными в регионе для производств в сфере пищевой промышленности.

"Лидирующие позиции Самарской области, в частности, диверсифицированная экономика, а также наличие более 600 крупных и средних промышленных предприятий предоставляют возможность встраивания в существующие кооперационные цепочки. Инвесторы выбирают наш регион по многим причинам, среди которых доступная и развитая инфраструктура инвестиционных площадок, квалифицированные кадры, оптимальные логистические маршруты, — рассказал Дмитрий Богданов. — В Самарской области есть все необходимое для создания производства практически в любой сфере. Рынок продовольствия растет во всем мире, в Самарской области он подкреплен сырьевой базой. Мы активно развиваем сельское хозяйство, один из наших приоритетов — животноводство. Если есть компании, готовые работать в сфере молочного или мясного производства, нам это очень интересно, мы готовы предоставить уникальные условия".

Специально для встречи Агентство по привлечению инвестиций Самарской области подготовило презентацию ключевых параметров инвестиционной привлекательности региона, льгот, мер поддержки и возможностей для развития бизнеса на итальянском языке.

В ходе своего визита в Самарскую область итальянская делегация также посетила технопарк "Жигулевская долина". Гости региона пообщались с представителями городской администрации и руководством площадки.

Директор управляющей компании технопарка Александр Сергиенко рассказал итальянским делегатам о направлениях деятельности технопарка, познакомил их с экосистемой инноватики, объединившей технопарк, Региональный центр инжиниринга, региональные институты поддержки, портал инноваций isamara.ru. Отдельно он остановился на существующем опыте взаимодействия стартапов с индустриальными заказчиками. "Такой вид сотрудничества выгоден обеим сторонам. Инновационные стартапы получают возможность внедрять собственные разработки, развивать их. А индустриальные заказчики получают решения, которые на этапе стартапов обходятся вдвое дешевле", — отметил Александр Сергиенко.

Джорджо Стараче также пообщался с резидентами технопарка и выразил большой интерес к местным разработкам. "Сейчас здесь со мной находится много представителей предпринимательских ассоциаций. Уверен, что мы можем развивать сотрудничество с вашими фирмами, которые занимаются инновациями — в сфере высоких технологий, искусственного интеллекта, антивозрастной медицины, многих других областях", — обратился он к самарским инноваторам.