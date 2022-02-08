В с. Воскресенка снят карантин по АЧС

В с. Воскресенка Волжского района Самарской области отменены ограничительные мероприятия по АЧС. Соответствующее постановление подписано губернатором Дмитрием Азаровым 7 февраля.

В селе очагом была признана площадь в 50 кв. м.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.