В Самарской области в ближайшие дни прогнозируется метель

В середине недели в Самарской области очередная система атмосферных фронтов атлантического циклона принесет плотные облака с небольшими, умеренными, местами сильными осадками в виде снега и мокрого снега. Среднесуточная температура воздуха будет выше климатической нормы, сообщает Приволжское УГМС.
Во вторник днем, 8 февраля, облачно с прояснениями. Без существенных осадков, местами туман, изморозь, сложное отложение. Ветер южный 4-9 м/с. Температура воздуха -2…-7 °C. На дорогах гололедица.
В среду, 9 февраля, ночью облачно. Небольшой снег. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха -4...-9 °C. Местами до -14 °С. Днем облачно. Небольшой, местами умеренный снег, метель. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха -1...-6 °C.
В четверг, 10 февраля, ночью облачно. Снег, местами сильный, метель. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха -4...-9 °C. Днем облачно. Снег, местами метель. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха -1...-6 °C.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.