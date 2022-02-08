16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области в ближайшие дни прогнозируется метель В с. Воскресенка снят карантин по АЧС На обеспечение жильем детей-сирот в бюджет региона заложат дополнительные средства В Самарской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 52%, ковидом - в два раза В преддверии Дня российской науки в ПГУТИ прошел семинар для студентов "Шаг в науку 2.0"

Общество

В Самарской области в ближайшие дни прогнозируется метель

САМАРА. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 106
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В середине недели в Самарской области очередная система атмосферных фронтов атлантического циклона принесет плотные облака с небольшими, умеренными, местами сильными осадками в виде снега и мокрого снега. Среднесуточная температура воздуха будет выше климатической нормы, сообщает Приволжское УГМС.

Во вторник днем, 8 февраля, облачно с прояснениями. Без существенных осадков, местами туман, изморозь, сложное отложение. Ветер южный 4-9 м/с. Температура воздуха -2…-7 °C. На дорогах гололедица.

В среду, 9 февраля, ночью облачно. Небольшой снег. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха -4...-9 °C. Местами до -14 °С. Днем облачно. Небольшой, местами умеренный снег, метель. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха -1...-6 °C.

В четверг, 10 февраля, ночью облачно. Снег, местами сильный, метель. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха -4...-9 °C. Днем облачно. Снег, местами метель. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха -1...-6 °C.

Гид потребителя

Последние комментарии

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Герасим Мумукин 27 декабря 2021 17:10 Дмитрий Муратов отказался от звания почетного гражданина Самарской области

Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!

Наталия Завьялова 27 ноября 2021 11:06 В трех квартирах Промышленного района затампонировали канализацию за долги перед "РКС-Самара"

У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа

Александр Москвичёв 25 ноября 2021 14:46 Более 270 тыс. инцидентов и обращений за год обработал ЦУР Самарской области

ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.

Александр Попов 24 ноября 2021 02:19 Территорию "Мертвого города" вблизи села Водино расчистят от застройки

Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.

Фото на сайте

Студентка из Самары удостоилась титула Мисс Мира

Студентка из Самары удостоилась титула Мисс Мира

Музей стал уникальной площадкой для общения дошколят, педагогов и родителей

Музей стал уникальной площадкой для общения дошколят, педагогов и родителей

В Самаре открыли этнографический комплекс "Парк дружбы народов"

В Самаре открыли этнографический комплекс "Парк дружбы народов"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 1 2 3 4 5 6