В Самарской области в ближайшие дни прогнозируется метель

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В середине недели в Самарской области очередная система атмосферных фронтов атлантического циклона принесет плотные облака с небольшими, умеренными, местами сильными осадками в виде снега и мокрого снега. Среднесуточная температура воздуха будет выше климатической нормы, сообщает Приволжское УГМС.