В Самаре эвакуируют машины, брошенные на обочинах и мешающие уборке снега

Надолго припаркованный транспорт, особенно грузовой, а также "подснежники" — машины, брошенные автовладельцами на обочинах дорог и проездов в Самаре, создают значительные препятствия и для движения общественного транспорта, и для полноценной очистки: расчистки проезжей части на всю ширину, "открытия" дождеприемных решеток, погрузки и вывоза снежных валов с участков.

"Если говорить об улично-дорожной сети, то проблематика отмечалась на участках, по которым следует электрический общественный транспорт. Так, в прошедшие выходные из-за припаркованных фургонов были сложности для проезда троллейбусов по пр. Кирова от Московского шоссе до ул. Молодежной, в понедельник — по ул. Мичурина от пр. Масленникова до ул. Луначарского, где также вдоль обочин стояли крупногабаритные машины. Но особенно мешают так называемые "подснежники". Некоторые автомобили были брошены еще осенью. Это мешает снегоочистке, своевременному вывозу снежных накоплений. На улицах Вилоновской, Ульяновской и многих других это, к сожалению, имеет место быть", — рассказал заместитель главы Самары — руководитель департамента городского хозяйства и экологии администрации города Олег Ивахин.

"Надо активизировать работы во взаимодействии с сотрудниками ГИБДД и администрациями внутригородских районов. Прежде всего, нужно провести доскональный мониторинг и к вечеру 9 февраля подготовить полный перечень брошенных автомобилей, чтобы затем освобождать от них дороги — усилить работы адресно", — поручил первый вице-мэр Владимир Василенко.

Районные администрации при поддержке ГИБДД устанавливают личность владельцев брошенных авто и с помощью всех имеющихся ресурсов ведут оповещение жителей. Департамент городского хозяйства аккумулирует планы по уборке тех или иных улиц, доводит их также до районных властей с тем, чтобы на период расчистки и вывоза снежных масс вдоль улично-дорожной сети не было скопления личного транспорта.

"Машины, которые мешают уборке и движению общественного транспорта, мы убедительно просим отгонять с участков. В противном случае через ГИБДД организуем эвакуацию, если автомобиль стоит под запрещающим знаком, или просто перемещение легковых машин — такая практика есть. При перемещении автомобиль будет находиться в зоне видимости — 20-30 метрах от прежней парковочной локации или на другой стороне улицы, где участки уже приведены в порядок", — пояснил Олег Ивахин.

Как только появится возможность работы грейдеров и другой тяжелой техники, будет организована доочистка у самых обочин.

Основные дороги расчищены на 90%. На 70% справились с объемом работ на дорогах 4 категории, на 60% — 5 категории (на дорогах без твердого покрытия, которые в основном находятся в частном секторе).