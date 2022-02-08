Губернатор принял участие в заседании Совета ректоров

Во вторник, в День российской науки, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и председатель регионального Совета ректоров, академик РАН, председатель губернской думы Геннадий Котельников обсудили с руководителями университетов, ведущими специалистами научных организаций региона и молодыми учеными перспективы развития вузовской и академической науки, цели и задачи, которые предстоит решить в предстоящее десятилетие.
В истории России много важных, знаменательных событий, связанных с научными открытиями и достижениями, признанными во всем мире. Наша страна обладает уникальными наработками и самым передовым опытом в покорении космоса и авиастроении, в области атомной энергетики, в развитии производственных, информационных и коммуникационных технологий.
"И наш регион во все времена был опорным для развития российской науки. Он и сейчас продолжает оставаться "точкой роста", источником новых, прогрессивных идей. Это результат труда наших ученых, наших научных школ и университетов. И конечно же, руководителей наших образовательных, научных учреждений", — подчеркнул в начале встречи руководитель области.
Сегодня в Самарской области работает 12 государственных университетов, 5 негосударственных вузов и еще два филиала федеральных учреждений — МГПУ и СПбГУ профсоюзов. Наш регион среди субъектов страны занимает 9 место по количеству студентов и 10 место по численности профессорско-преподавательского состава.
Дмитрий Азаров добавил, что самарская система образования славится своим качеством, крепчайшими педагогическими традициями, и в то же время гибкостью, способностью идти в ногу со временем.
"За последние годы мы добились устойчивого развития научной отрасли. В частности, много важных достижений было сделано в прошлом году, объявленном президентом Владимиром Владимировичем Путиным Годом науки и технологий. Создана серьезная база для дальнейшего динамичного развития научно-образовательного центра мирового уровня "Инженерия будущего". В рамках национального проекта "Наука и университеты" в число победителей вошли 6 лабораторий НОЦ. В соответствии с Программой деятельности НОЦ в тесном сотрудничестве с госкорпорацией "Роскомос" в структуре Самарского университета созданы Центр коммерческого космоса и Центр экспериментов в космосе. Кстати, это сотрудничество мы еще раз подтвердили в ходе недавнего визита в наш регион отряда космонавтов Российской Федерации, с которым как раз очень предметно обсуждали и направления проведения экспериментов в космосе самыми разными университетами и научными школами нашего региона", — напомнил губернатор.
Важнейшим итогом прошлого года стало вхождение сразу трех вузов Самарской области в федеральную программу развития российского высшего образования "Приоритет 2030". По итогам конкурсного отбора победителями стали — Самарский национальный исследовательский университет им. академика С. П. Королева, Самарский государственный медицинский университет и Тольяттинский государственный университет. "Университеты-победители объединяют под своей эгидой при реализации проекта ученых, разработчиков и из других университетов нашего региона и не только, и конечно, команды индустриальных партнеров", — отметил руководитель области.
Кроме того, в конце 2021 года научный коллектив из пяти человек во главе с профессором, академиком РАН Виктором Сойфером стал лауреатом авторитетной и престижной премии правительства Российской Федерации имени Ю. А. Гагарина.
"Мы гордимся достижениями, которые были сделаны за последние годы, — отметил Дмитрий Азаров. — Важно концентрировать усилия на том, чтобы эти успехи только преумножались, чтобы мы ни в коем случае не останавливались на достигнутом".
Геннадий Котельников отметил, что без науки двигаться вперед невозможно. Это понимают все студенты и молодые ученые, которые готовы создавать новые высокотехнологичные продукты — на пользу каждому жителю.
"Это важнейший экономический и социальный ресурс государства. В последние годы на поддержку высших учебных заведений направляются сотни миллионов рублей из областного бюджета. Это колоссальная сумма! Это премии, гранты, проектирование и строительство вузовской инфраструктуры, участие во многих международных программах. Это всё способствует развитию и процветанию Самарской области, — подчеркнул председатель Совета ректоров. — Губернатор Дмитрий Игоревич Азаров лично уделяет больше внимание поддержке научно-исследовательской деятельности, вузовской работе. И во многом благодаря этой поддержке наш научно-образовательный центр "Инженерия будущего" стал лучшим в стране, три самарских вуза стали победителями конкурса "Приоритет-2030". И я уверен, что с такой сильной научной базой, как в Самарской области, мы сможем добиться еще немало успехов".
Говоря о перспективах развития вузовской науки в регионе, ректор Самарского национального исследовательского университета им. академика С. П. Королева Владимир Богатырев отметил, что ключевые и самые перспективные направления сосредоточены в деятельности Научно-образовательного центра мирового уровня "Инженерия будущего". Среди них двигательные и топливные системы нового поколения, искусственный интеллект, умные транспортные системы, аэрокосмические технологии, сектор новых инженерных компетенций.
"По проектам НОЦ университетами были заключены крупные контракты с индустриальными партнерами — по тематикам искусственного интеллекта, по генерации, хранению и использованию водорода, а также по двигателестроению. Были реализованы и инфраструктурные проекты, среди которых создание института искусственного интеллекта, центра развития компетенций, центра коммерческого космоса, лаборатории микробиотехнологий и других", — отметил ректор Самарского университета им. С. П. Королёва.
Одна из задач университетской науки состоит в том, чтобы обеспечить потребности предприятий, прежде всего, расположенных на территории региона и входящих в ГК "Роскосмос", ГК "Ростех", АО "РЖД" — индустриальных партнеров НОЦ.
Существенным подспорьем станет федеральная программа "Приоритет-2030", которая реализуется в рамках национального проекта "Наука и университеты". Участие в ней по итогам конкурсного отбора принимает сразу три учреждения высшего образования региона: Самарский университет, Самарский государственный медицинский университет и Тольяттинский госуниверситет.
Стимулом для работы над новыми проектами являются различного рода гранты и конкурсы в области науки и технологий. В Самарской области проводится конкурс "Молодой ученый", победители которого получают средства на реализацию своих проектов. Особо отличившиеся ученые могут рассчитывать на именную премию губернатора. "Это важное преимущество, которым обладает Самарская область", — добавил Владимир Богатырев и выступил с предложением объединить эти конкурсы на одной цифровой площадке, чтобы деятели науки могли подавать заявки в электронном виде, а также увеличить сумму стимулирующих выплат. Кроме того, было озвучено предложение поощрять грантами целые коллективы, а не только их руководителей. Все эти меры, по мнению ректора Самарского университета, позволят привлечь больше молодежи к научной деятельности.
Владимир Богатырев также предложил заключить соглашение между регионом и Российским научным фондом, чтобы самарские ученые могли принимать участие в конкурсе грантов на проведение фундаментальных исследований. Глава региона поддержал инициативу и поручил министру образования и науки региона провести оперативную подготовительную работу, чтобы уже в этом году подписать документ.
Ректор Самарского государственного медицинского университета Александр Колсанов вышел с предложением о создании культурного трека "Университетский квартал" в центре города для студентов и гостей областной столицы. Тем более что в этом году в Самаре пройдет Всероссийская студенческая весна. "В каждом вузе, а в историческом центре города их 6, есть свои музеи, есть уникальная история с выдающимися личностями, которые учились в том или ином университете — все это достойно внимания. Можно разработать туристический маршрут", — отметил он.
"Это и университеты подтолкнет к тому, чтобы повышать свою привлекательность, — согласился Дмитрий Азаров. — Это будет способствовать притоку абитуриентов. С удовольствием это поддержу, давайте создадим такой межвузовский проект, совместно с министерством культуры региона и городскими властями разработаем туристический маршрут с познавательными, развлекательными локациями". Губернатор поручил в ближайшее время доработать и оформить проект.
Глава региона также предложил изучить возможность создания аналогичного маршрута и квартала в районе улиц Лукачева, Врубеля и Московского шоссе, где размещены корпуса и спортивные объекты СамГТУ и Самарского университета.
Директор Самарского научного центра Российской академии наук Сергей Шевченко предложил руководителю региона объединить вузовское сообщество под эгидой СамНЦ РАН, у которого тоже есть индустриальные партнеры в самых различных сферах — от сельского хозяйства до высоких технологий. Кроме того, это позволит привлечь ведущих ученых с мировым именем, институты и научные организации к различного рода исследованиям и проектам.
"Я хотел бы предложить всем участникам сегодняшнего совещания объединить усилия на платформе объединенного самарского представительства Российской академии наук. Оно располагается в Доме ученых и возглавляет его на общественных началах академик Федор Васильевич Гречников. Замечу, что это всего лишь третий Центр РАН среди всех регионов. Давайте объединим наши усилия и перенесем сюда Совет молодых ученых и другие организации, которые будут определять ведение вузовской и академической науки", — обратился Сергей Шевченко.
Академик РАН также вышел с инициативой присвоения одной из новых улиц Самары имени ученого Николая Басова, которому в этом году исполняется сто лет со дня рождения. В связи с памятной датой глава региона предложил разработать план мероприятий просветительского характера, чтобы еще раз вспомнить о достижениях выдающегося ученого, при участии которого в 1980 году в Куйбышеве был открыт филиал Физического института имени Н. П. Лебедева РАН.
Директор Самарского филиала Федерального государственного бюджетного учреждения науки Физического института им. П.Н. Лебедева РАН Валерий Азязов вышел с инициативой об организации молодежных лабораторий, которые будут работать в сотрудничестве с самарскими университетами. "Я думаю, что такое сотрудничество будет выгодно как вузам, так и физическому институту, у которого также есть своя техническая база", — отметил он и пригласил Губернатора подробнее ознакомиться с проектами.
Дмитрий Азаров, в свою очередь, предложил организовать сотрудничество в рамках деятельности Научно-образовательного центра мирового уровня "Инженерия будущего", чтобы объединить прикладную науку и фундаментальную.
Последние комментарии
Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно