Акции ТоАЗа выкупает компания, близкая "Уралхиму"

АО "Химинвест", подконтрольное "Уралхиму" Дмитрия Мазепина, стало победителем торгов по продаже первого пакета акций ПАО "Тольяттиазот" (ТоАЗ), принадлежащих Сергею Махлаю.

Напомним, что банкротство бывшего владельца Тольяттихимбанка и экс-вице-президента ТоАЗа Сергея Махлая началось с подачи АО "Объединенная химическая компания "Уралхим" (миноритарный акционер "Тольяттиазота"), которое требует с бизнесмена 87,6 млрд рублей.

У Сергея Махлая более 164 млн/225326 акций ПАО "Тольяттиазот". На первые торги было выставлено 88,8 млн/225326 ценных бумаг за начальную цену 31,1 млрд рублей.

За лот боролись московское "Химактивинвест" и пермское ООО "Актум". Последнее предложило 31,3 млрд руб., победитель - 31,5 млрд рублей. Обе организации связаны с "Уралхимом". Ранее Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство "Химактивинвеста" о приобретении 83,731% акций ТоАЗа, что в совокупности с уже имеющимися составит 93,723%.

Второй пакет акций Сергея Махлая (более 68 млн/225326) выставлен на торги с начальной ценой 25,6 млрд рублей. Заявки принимаются до 17 февраля.