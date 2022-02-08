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Экономика и бизнес

Акции ТоАЗа выкупает компания, близкая "Уралхиму"

ТОЛЬЯТТИ. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Химинвест", подконтрольное "Уралхиму" Дмитрия Мазепина, стало победителем торгов по продаже первого пакета акций ПАО "Тольяттиазот" (ТоАЗ), принадлежащих Сергею Махлаю.

Напомним, что банкротство бывшего владельца Тольяттихимбанка и экс-вице-президента ТоАЗа Сергея Махлая началось с подачи АО "Объединенная химическая компания "Уралхим" (миноритарный акционер "Тольяттиазота"), которое требует с бизнесмена 87,6 млрд рублей.

У Сергея Махлая более 164 млн/225326 акций ПАО "Тольяттиазот". На первые торги было выставлено 88,8 млн/225326 ценных бумаг за начальную цену 31,1 млрд рублей.

За лот боролись московское "Химактивинвест" и пермское ООО "Актум". Последнее предложило 31,3 млрд руб., победитель - 31,5 млрд рублей. Обе организации связаны с "Уралхимом". Ранее Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство "Химактивинвеста" о приобретении 83,731% акций ТоАЗа, что в совокупности с уже имеющимися составит 93,723%.

Второй пакет акций Сергея Махлая (более 68 млн/225326) выставлен на торги с начальной ценой 25,6 млрд рублей. Заявки принимаются до 17 февраля.

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