В историческом центре Самары с 9 февраля ограничат движение транспорта

В День памяти сотрудников органов внутренних дел Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей, будет временно ограничено движение транспорта в историческом центре Самары.

Ограничение вводится на период с 06:00 до 14:00 10 февраля по ул. Пионерской на участке от ул. Куйбышева до ул. Степана Разина.

Также на вышеуказанном участке в период с 20:00 9 февраля до 06:00 10 февраля будут ограничены остановка и (или) стоянка транспортных средств.