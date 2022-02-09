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Общество

В историческом центре Самары с 9 февраля ограничат движение транспорта

САМАРА. 9 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В День памяти сотрудников органов внутренних дел Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей, будет временно ограничено движение транспорта в историческом центре Самары.

Ограничение вводится на период с 06:00 до 14:00 10 февраля по ул. Пионерской на участке от ул. Куйбышева до ул. Степана Разина.

Также на вышеуказанном участке в период с 20:00 9 февраля до 06:00 10 февраля будут ограничены остановка и (или) стоянка транспортных средств.

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Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.

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