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Экономика и бизнес

В Самаре состоится прием предпринимателей по проблемным вопросам ведения коммерческой деятельности

САМАРА. 9 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 10 февраля, с 10:00 до 12:00 в приемной президента РФ в Самарской области состоится личный прием Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Самарской области Эдуарда Харченко с участием Самарского межрайонного природоохранного прокурора Максима Головина по проблемным вопросам ведения предпринимательской деятельности.

Прием пройдет в здании правительства Самарской области, по адресу — ул. Молодогвардейская, 210.

В связи с эпидемиологической обстановкой предприниматели могут обратиться по телефону. Телефон для предварительной записи на прием: (846) 332-71-77.

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