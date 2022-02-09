В Самаре состоится прием предпринимателей по проблемным вопросам ведения коммерческой деятельности

В четверг, 10 февраля, с 10:00 до 12:00 в приемной президента РФ в Самарской области состоится личный прием Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Самарской области Эдуарда Харченко с участием Самарского межрайонного природоохранного прокурора Максима Головина по проблемным вопросам ведения предпринимательской деятельности.
Прием пройдет в здании правительства Самарской области, по адресу — ул. Молодогвардейская, 210.
В связи с эпидемиологической обстановкой предприниматели могут обратиться по телефону. Телефон для предварительной записи на прием: (846) 332-71-77.
Последние комментарии
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?
Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.
А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!
Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.