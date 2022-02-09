В Самаре состоится прием предпринимателей по проблемным вопросам ведения коммерческой деятельности

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В четверг, 10 февраля, с 10:00 до 12:00 в приемной президента РФ в Самарской области состоится личный прием Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Самарской области Эдуарда Харченко с участием Самарского межрайонного природоохранного прокурора Максима Головина по проблемным вопросам ведения предпринимательской деятельности.