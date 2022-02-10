В Самарской области из-за метели объявлен желтый уровень опасности

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В четверг, 10 февраля, в Самарской области объявлен желтый уровень опасности. Ожидается сильный̆ снег, метель при видимости 500 – 1000 м, усиление ветра, порывы 15-20 м/с, на дорогах возможны снежные заносы. Об этом сообщает Приволжское УГМС.