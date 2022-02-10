Компания МТС вдвое увеличила скорости в "Кошелев парке" и четырех новых жилых кварталах Самары

Компания МТС начала модернизацию телеком-оборудования в местах высокой концентрации абонентов и повышенной нагрузки на сеть. Новые базовые станции с увеличенной пропускной способностью MIMO 4×4 уже установлены в одном из наиболее динамично растущих пригородов Самары, а также точечно расположены в новых ЖК на территории Советского, Октябрьского и Ленинского районов. В результате работ максимальная скорость передачи данных теперь достигает 150 Мбит/с, а средние скорости мобильного интернета выросли в два раза.

Преимуществом технологии MIMO 4×4 является увеличенная пропускная способность канала передачи данных, что позволяет обеспечивать повышенную емкость базовой станции и обеспечить максимальное количество абонентов качественной голосовой связью и доступом к мобильному интернету на высоких скоростях. Это особенно актуально для локаций с большой плотностью пользователей — многоэтажных новостроек и жилых микрорайонов, жители которых зачастую используют смартфоны и мобильные wi-fi-роутеры в качестве единственного варианта доступа в сеть.

"Ежегодный кратный рост мобильного трафика, в том числе за счет дистанционной работы и учебы, уже ставших нормой, — основной драйвер не просто расширения нашей сети, но и постоянного поиска и внедрения новых технических решений, способных обеспечить всех наших абонентов качественной голосовой связью и быстрым интернетом. MIMO 4×4 — это инновационная технология, которая позволит закрыть не только текущие потребности наших клиентов, но и справится с растущими объемами трафика без потери качества связи в ближайшие несколько лет", — рассказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

Сеть с увеличенной пропускной способностью уже покрывает поселки Стройкерамика и Смышляевка, где расположен микрорайон "Кошелев парк", а также ЖК "Панова Парк" и ЖК "Аквариум" на улице Мичурина, ЖК "Сокол" на улице Революционной и ЖК "Журавли" на улице Советской Армии.

Переключение абонентских устройств в режим работы MIMO 4×4 происходит автоматически, никаких дополнительных настроек и подключения отдельных услуг для этого не требуется.