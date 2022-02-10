В четверг вечером Самара встала в 10-балльных пробках

В четверг, 10 февраля, в шестом часу вечера, поисковик "Яндекс" обозначил в Самаре 10-балльный уровень пробок, большинство трасс города окрасились в красный цвет, обозначающий автомобильные заторы.

В центре города с движением не было серьезных проблем. Затор был обозначен на ул. Фрунзе, от ул. Красноармейской до ул. Пионерской, и на ул. Красноармейской, от ул. Садовой до ул. Спортивной.

Серьезный затор начинался на ул. Полевой от ул. Галактионовской и переходил на ул. Мичурина. На ул. Первомайской двухсторонняя автомобильная пробка была от ул. Молодогвардейской до ул. Мичурина. Кроме того, местами движение было затруднено на Волжском проспекте, улицах Владимирской, Киевской, Тухачевского, Чернореченской и Гагарина. Затор на Московском шоссе протянулся от ул. Мичурина до ул. Авроры. Южное шоссе стояло в пробке почти от ТЦ "Амбар" до ул. Промышленности. На ул. Авроры было несколько мест, где транспорт двигался с трудом. В частности затор в обе стороны там растянулся от ул. Гагарина до Московского шоссе. На пр. Кирова транспорт двигался с трудом от ул. Физкультурной до ул. Стара-Загора. Улица Победы стояла в пробке почти от ул. 22-го Партсъезда до ул. Земеца, по которой затор продолжался в обе стороны до ул. Литвинова. Автомобильные пробки были отмечены и на других магистралях Самары, в том числе на Аэропортовском шоссе, улицах Чекистов, Физкультурной, Ново-Вокзальной и Ново-Садовой.

При этом на карте было отмечено несколько ДТП: неподалеку от перекрестка улиц Владимирской и Пензенской; на. ул. Ново-Вокзальной, у перекрестка с ул. Нагорная; и у пересечения с пр. Карла Маркса; напротив дома № 352а по пр. Кирова; на ул. Ново-Садовой в районе пересечения с ул. Георгия Димитрова и на Заводском шоссе, в районе пересечения с ул. Ближней. При этом информации о тяжких ДТП не поступало. Осложнение в движении транспорта Самарцы связывают со снегопадом.

В седьмом часу вечера "Яндекс" снизил уровень пробок в Самаре до девятибалльного.