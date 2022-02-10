В музее Эльдара Рязанова расскажут о режиссере Питере Богдановиче

В субботу, 12 февраля, в 17:30, в музее Эльдара Рязанова (Самара, ул. Фрунзе, 120) продет четвертая встреча лектория "Герои и антигерои "Нового Голливуда" "Грезы Питера Богдановича" (16+).
В 70-е годы Питер Богданович стал одним из ведущих режиссеров "Нового Голливуда", оказавшись в одном ряду с Р. Олтменом, Ф. Ф. Кополлой, У. Фридкиным, М. Скорсезе. Предшествовало успеху случайное знакомство с Роджером Корманом, легендарным продюсером, который специализировался на низкобюджетном жанровом кино. Однажды Корман включил Богдановича в качестве ассистента режиссера в съемочную группу "Диких ангелов" (1966), что стало прекрасной альтернативой обучению в лучшей киношколе.
"За три недели я прошел путь от посыльного в прачечную до режиссера. А целиком работа продолжалась 22 недели. Лучше школы у меня не было ни до, ни после — подготовка съемочного процесса, собственно съемки, работа с составом съемок на натуре, монтаж, звук. То есть — от и до", — рассказывал об этом времени сам Богданович.
На очередной встрече лектория "Герои и антигерои "Нового Голливуда" киновед, кандидат юридических наук, главный научный сотрудник музея Олег Горяинов расскажет о режиссере и его главных работах 70-годов.
Цена 150 рублей. Количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
официальный сайт киноклуба—kinoclub.to
Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?