16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В музее Эльдара Рязанова расскажут о режиссере Питере Богдановиче Кинокритик Антон Долин выступит в Самаре В "Художественном" покажут киноальманах "Ыт" якутского режиссера Степана Бурнашева В галерее "Виктория" 19 января начнется Неделя современного кино В музее Эльдара Рязанова расскажут о творческом пути Мартина Скорсезе

Кино Культура

В музее Эльдара Рязанова расскажут о режиссере Питере Богдановиче

САМАРА. 10 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 51
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 12 февраля, в 17:30, в музее Эльдара Рязанова (Самара, ул. Фрунзе, 120) продет четвертая встреча лектория "Герои и антигерои "Нового Голливуда" "Грезы Питера Богдановича" (16+).

В 70-е годы Питер Богданович стал одним из ведущих режиссеров "Нового Голливуда", оказавшись в одном ряду с Р. Олтменом, Ф. Ф. Кополлой, У. Фридкиным, М. Скорсезе. Предшествовало успеху случайное знакомство с Роджером Корманом, легендарным продюсером, который специализировался на низкобюджетном жанровом кино. Однажды Корман включил Богдановича в качестве ассистента режиссера в съемочную группу "Диких ангелов" (1966), что стало прекрасной альтернативой обучению в лучшей киношколе.

"За три недели я прошел путь от посыльного в прачечную до режиссера. А целиком работа продолжалась 22 недели. Лучше школы у меня не было ни до, ни после — подготовка съемочного процесса, собственно съемки, работа с составом съемок на натуре, монтаж, звук. То есть — от и до", — рассказывал об этом времени сам Богданович.

На очередной встрече лектория "Герои и антигерои "Нового Голливуда" киновед, кандидат юридических наук, главный научный сотрудник музея Олег Горяинов расскажет о режиссере и его главных работах 70-годов.

Цена 150 рублей. Количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись.

Гид потребителя

Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 12 сентября 2016 08:06 В Самаре открылась мемориальная доска в честь Эльдара Рязанова

Память народная, дорогого стоит!

Dmitry Lakotsenin 07 апреля 2016 12:45 В Самаре пройдет международный фестиваль "Кино - детям"

Хорошее дело.

Жорик Артян 20 августа 2015 13:41 Стала известна программа самарского киноклуба "Ракурс" на сентябрь

официальный сайт киноклуба—kinoclub.to

Lida Makarova 18 апреля 2015 10:21 Валерий Гришко сыграл в фильме "Битва за Севастополь"

Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

михаил вдовин 18 апреля 2015 05:26 Прокуратура отказалась возбуждать дело против Дмитрия Сивиркина по обращению режиссера Валерия Гришко

Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?

Фото на сайте

Завершился Х Открытый всероссийский фестиваль документальных фильмов "Соль земли"

Завершился Х Открытый всероссийский фестиваль документальных фильмов "Соль земли"

В "КиноВертикали" прошла презентация фильма "Время первых"

В "КиноВертикали" прошла презентация фильма "Время первых"

В "Художественном" открылся фестиваль документального кино "Соль земли"

В "Художественном" открылся фестиваль документального кино "Соль земли"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 1 2 3 4 5 6