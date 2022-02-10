В музее Эльдара Рязанова расскажут о режиссере Питере Богдановиче

В субботу, 12 февраля, в 17:30, в музее Эльдара Рязанова (Самара, ул. Фрунзе, 120) продет четвертая встреча лектория "Герои и антигерои "Нового Голливуда" "Грезы Питера Богдановича" (16+).

В 70-е годы Питер Богданович стал одним из ведущих режиссеров "Нового Голливуда", оказавшись в одном ряду с Р. Олтменом, Ф. Ф. Кополлой, У. Фридкиным, М. Скорсезе. Предшествовало успеху случайное знакомство с Роджером Корманом, легендарным продюсером, который специализировался на низкобюджетном жанровом кино. Однажды Корман включил Богдановича в качестве ассистента режиссера в съемочную группу "Диких ангелов" (1966), что стало прекрасной альтернативой обучению в лучшей киношколе.

"За три недели я прошел путь от посыльного в прачечную до режиссера. А целиком работа продолжалась 22 недели. Лучше школы у меня не было ни до, ни после — подготовка съемочного процесса, собственно съемки, работа с составом съемок на натуре, монтаж, звук. То есть — от и до", — рассказывал об этом времени сам Богданович.

На очередной встрече лектория "Герои и антигерои "Нового Голливуда" киновед, кандидат юридических наук, главный научный сотрудник музея Олег Горяинов расскажет о режиссере и его главных работах 70-годов.

Цена 150 рублей. Количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись.