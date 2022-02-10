В четверг, 10 февраля, губернатор Дмитрий Азаров принял участие в заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Транспорт", которое провел помощник президента РФ, секретарь Госсовета Игорь Левитин вместе с руководителем комиссии, главой Республики Бурятия Алексеем Цыденовым.
В работе комиссии принял участие и зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, представители Минтранса РФ, Совета Федерации, Государственной Думы, федеральных структур, главы субъектов. На заседании рассматривали вопрос формирования в стране единого проекта развития общественного транспорта в рамках федерального проекта "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях".
В ноябре 2021 г. президент РФ Владимир Путин поручил Правительству РФ сформировать в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" единый проект развития общественного транспорта и обеспечивающей инфраструктуры. Развитие общественного транспорта, городского и пригородного сообщения, в том числе в агломерациях, является одной из ключевых задач транспортной стратегии РФ.
Во время дискуссии рассмотрели действующие госпрограммы, инвестиционные проекты и механизмы, которые предусматривают обновление транспортной системы в целом по стране и в городских агломерациях в частности. Средства федерального бюджета предоставляют субъектам по результатам конкурсного отбора. Оценка проводится по группе критериев, которые определяют, насколько в регионе развита инфраструктура общественного транспорта, как ведется транспортное планирование и транспортная политика в целом. В 2020 и 2021 гг. Самарская область входила в число 14 субъектов страны, которые по результатам конкурсного отбора получили поддержку из федерального бюджета. Самарско-Тольяттинская агломерация за два года получила 628,4 млн руб. на приобретение 50 автобусов и 22 троллейбусов. Отбор заявок субъектов РФ на 2022–2024 гг. планируется объявить в первом квартале этого года.
Одним из вопросов заседания стало развитие транспортных систем населенных пунктов, городов и городских агломераций. Самарско-Тольяттинская агломерация — крупнейшая нестоличная в России, третья по величине после Московской и Санкт-Петербургской. В ее состав входят восемь городских округов и девять муниципальных районов. На территории агломерации проживает 86% населения области (2,7 млн человек). По поручению губернатора Дмитрия Азарова министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области разрабатывает комплексную транспортную схему СТА. Ее задача — выстроить оптимальные маршруты для удобства жителей региона, дать возможность эффективно осуществлять пассажирские перевозки муниципальным предприятиям и частным компаниям. Это один из базовых вопросов развития СТА, имеющий особую актуальность и влияющий на интенсивность социально-экономических процессов в регионе. Дмитрий Азаров подчеркивал: "Этот вопрос важен для жителей всей Самарской области". Комплексная транспортная схема СТА включает, в том числе, модернизацию инфраструктуры, новые маршрутную сеть и тарифное меню. Предусмотрено строительство четырех транспортно-пересадочных узлов и ускоренное железнодорожное сообщение по маршруту Новокуйбышевск (Липяги) — Самара — Аэропорт Курумоч — Тольятти. Развитию СТА будут способствовать строящиеся мост через Волгу и трасса в обход Тольятти, входящие в транснациональный коридор "Европа-Западный Китай".
"Комплексная схема транспортного обслуживания населения — один из базовых вопросов Самарско-Тольяттинской агломерации, которая дает нам огромный, еще нераскрытый потенциал опережающего развития нашего региона", — отмечал губернатор.
Развитие СТА предусматривает обновление общественного транспорта, в том числе за счет средств, привлеченных Самарской областью из федерального бюджета. От региона направлена заявка на закупку 50 автобусов для Самары, 109 — для Тольятти.
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Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно