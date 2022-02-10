В четверг, 10 февраля, губернатор Дмитрий Азаров принял участие в заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Транспорт", которое провел помощник президента РФ, секретарь Госсовета Игорь Левитин вместе с руководителем комиссии, главой Республики Бурятия Алексеем Цыденовым.

В работе комиссии принял участие и зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, представители Минтранса РФ, Совета Федерации, Государственной Думы, федеральных структур, главы субъектов. На заседании рассматривали вопрос формирования в стране единого проекта развития общественного транспорта в рамках федерального проекта "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях".

В ноябре 2021 г. президент РФ Владимир Путин поручил Правительству РФ сформировать в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" единый проект развития общественного транспорта и обеспечивающей инфраструктуры. Развитие общественного транспорта, городского и пригородного сообщения, в том числе в агломерациях, является одной из ключевых задач транспортной стратегии РФ.

Во время дискуссии рассмотрели действующие госпрограммы, инвестиционные проекты и механизмы, которые предусматривают обновление транспортной системы в целом по стране и в городских агломерациях в частности. Средства федерального бюджета предоставляют субъектам по результатам конкурсного отбора. Оценка проводится по группе критериев, которые определяют, насколько в регионе развита инфраструктура общественного транспорта, как ведется транспортное планирование и транспортная политика в целом. В 2020 и 2021 гг. Самарская область входила в число 14 субъектов страны, которые по результатам конкурсного отбора получили поддержку из федерального бюджета. Самарско-Тольяттинская агломерация за два года получила 628,4 млн руб. на приобретение 50 автобусов и 22 троллейбусов. Отбор заявок субъектов РФ на 2022–2024 гг. планируется объявить в первом квартале этого года.

Одним из вопросов заседания стало развитие транспортных систем населенных пунктов, городов и городских агломераций. Самарско-Тольяттинская агломерация — крупнейшая нестоличная в России, третья по величине после Московской и Санкт-Петербургской. В ее состав входят восемь городских округов и девять муниципальных районов. На территории агломерации проживает 86% населения области (2,7 млн человек). По поручению губернатора Дмитрия Азарова министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области разрабатывает комплексную транспортную схему СТА. Ее задача — выстроить оптимальные маршруты для удобства жителей региона, дать возможность эффективно осуществлять пассажирские перевозки муниципальным предприятиям и частным компаниям. Это один из базовых вопросов развития СТА, имеющий особую актуальность и влияющий на интенсивность социально-экономических процессов в регионе. Дмитрий Азаров подчеркивал: "Этот вопрос важен для жителей всей Самарской области". Комплексная транспортная схема СТА включает, в том числе, модернизацию инфраструктуры, новые маршрутную сеть и тарифное меню. Предусмотрено строительство четырех транспортно-пересадочных узлов и ускоренное железнодорожное сообщение по маршруту Новокуйбышевск (Липяги) — Самара — Аэропорт Курумоч — Тольятти. Развитию СТА будут способствовать строящиеся мост через Волгу и трасса в обход Тольятти, входящие в транснациональный коридор "Европа-Западный Китай".

"Комплексная схема транспортного обслуживания населения — один из базовых вопросов Самарско-Тольяттинской агломерации, которая дает нам огромный, еще нераскрытый потенциал опережающего развития нашего региона", — отмечал губернатор.

Развитие СТА предусматривает обновление общественного транспорта, в том числе за счет средств, привлеченных Самарской областью из федерального бюджета. От региона направлена заявка на закупку 50 автобусов для Самары, 109 — для Тольятти.