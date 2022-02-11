Самарец украл автомобиль без аккумулятора и продал за 12 тыс. рублей

В Самаре закончилось расследование уголовного дела, а краже автомобиля. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее в полицию обратился 29-летний местный житель. Он одолжил брату свой автомобиль марки ВАЗ 2001 года выпуска, но машина пропала. По словам 39-летнего родственника заявителя, он оставил автомобиль вечером возле дома на ул. Вольской и снял с него аккумулятор, а утром машины уже не было. Кроме того, свидетель рассказал, что перед этим с машины кто-то снял номера.

Пропавший транспорт правоохранители обнаружили на ул. Аэродромной. В салоне нашли металлический стержень от отвертки и черно-синюю шапку.

Также полицейским сообщили, что к преступлению может быть причастен безработный 31-летний самарец. Подозреваемый признался в преступлении. Он пояснил, что гулял, заметил ВАЗ и для начала решил снять номера, чтобы проверить, брошен ли автомобиль. На следующий день злоумышленник вернулся к машине. Он повредил отверткой личинку замка двери, но завести автомобиль не получилось. Тогда злоумышленник рассказал двум знакомым, что купил неисправную машину и попросил отбуксировать ее в другое место.

Украденный автомобиль самарец решил продать и разместил объявление в интернете. На сообщение быстро откликнулся покупатель и купил ВАЗ за 12 тыс. рублей.

Подозреваемому предъявили обвинение по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража"). Уголовное дело направлено в Промышленный районный суд. Автомобиль вернули владельцу.