Самарец украл автомобиль без аккумулятора и продал за 12 тыс. рублей

В Самаре закончилось расследование уголовного дела, а краже автомобиля. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Ранее в полицию обратился 29-летний местный житель. Он одолжил брату свой автомобиль марки ВАЗ 2001 года выпуска, но машина пропала. По словам 39-летнего родственника заявителя, он оставил автомобиль вечером возле дома на ул. Вольской и снял с него аккумулятор, а утром машины уже не было. Кроме того, свидетель рассказал, что перед этим с машины кто-то снял номера.
Пропавший транспорт правоохранители обнаружили на ул. Аэродромной. В салоне нашли металлический стержень от отвертки и черно-синюю шапку.
Также полицейским сообщили, что к преступлению может быть причастен безработный 31-летний самарец. Подозреваемый признался в преступлении. Он пояснил, что гулял, заметил ВАЗ и для начала решил снять номера, чтобы проверить, брошен ли автомобиль. На следующий день злоумышленник вернулся к машине. Он повредил отверткой личинку замка двери, но завести автомобиль не получилось. Тогда злоумышленник рассказал двум знакомым, что купил неисправную машину и попросил отбуксировать ее в другое место.
Украденный автомобиль самарец решил продать и разместил объявление в интернете. На сообщение быстро откликнулся покупатель и купил ВАЗ за 12 тыс. рублей.
Подозреваемому предъявили обвинение по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража"). Уголовное дело направлено в Промышленный районный суд. Автомобиль вернули владельцу.
Последние комментарии
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение