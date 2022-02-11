Наставник сборной региона по тхэквондо возглавил национальную молодежную команду

Главного тренера сборной команды Самарской области и директора ПСК "Олимпиец" Анара Аскерова избрали на должность тренера сборной команды Российской Федерации по тхэквондо (молодежный состав), сообщается в соцсетях ПСК.
В посте отмечается, что впервые в истории региона выходец из Самарской области возглавил сборную страны.
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?