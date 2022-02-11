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Единоборства Спорт

Наставник сборной региона по тхэквондо возглавил национальную молодежную команду

ТОЛЬЯТТИ. 11 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Главного тренера сборной команды Самарской области и директора ПСК "Олимпиец" Анара Аскерова избрали на должность тренера сборной команды Российской Федерации по тхэквондо (молодежный состав), сообщается в соцсетях ПСК.

Фото: ПСК "Олимпиец"

В посте отмечается, что впервые в истории региона выходец из Самарской области возглавил сборную страны.

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