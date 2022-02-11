В Самаре из-за строительства газопровода ограничат движение по улицам Морфлотской и Горской

В Самаре из-за строительства газопровода и восстановления благоустройства ограничат движение по улицам Морфлотской и Горской.

С 14 февраля до 23:59 28 февраля по ул. Морфлотской на участке от дома №74 до дома №79.

С 1 марта до 23:59 15 марта по ул. Горской на участке от дома №10 до переулка Речного.