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Общество

Самарские команды сыграют в новом сезоне КВН

САМАРА. 11 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ассоциация учащейся молодежи Российского Союза Молодежи "Содружество" дала старт новым сезонам телевизионного шоу талантов "Детский КВН", Всероссийской Юниор-Лиги КВН и Международной детской онлайн-лиги КВН "Скинь посмеяться".

23 апреля в Москве в ММЦ "Планета КВН" пройдут игры ½ финала Всероссийской Юниор-Лиги КВН. Всего в них примут участие 14 команд из Белгорода, Иркутской области, Краснодара, Тулы, Москвы, Перми, Свердловской области, Иваново и Донецкой Народной Республики. От Самарской губернии выступит команда "Ля Рошель". На суд жюри участники представят два конкурсных задания: "Приветствие" и "Сказка".

28 марта — 1 апреля состоятся съемки нового сезона телевизионного шоу талантов "Детский КВН". В состав участников сезона вошли 32 команды из 30 регионов России, а также команды из Республики Беларусь. Самарский регион в этом году представят сразу две детские команды "КВН" — "Перспективочка" и "Спутник". Отметим, что прошлый сезон "Детского КВН" вышел в эфир на Первом канале, собрав 12 млн зрителей, а победителем стала команда "Город tHEBEST" из Иваново.

"Новый сезон телевизионного шоу талантов "Детский КВН" обещает быть в 2022 году очень интересным. Много новых команд, есть и уже любимые зрителями участники, новые декорации, обновленная творческая команда, так что будет очень масштабно! Также и сезон Всероссийской Юниор-Лиги КВН удивляет как никогда. Впервые в истории Юниорки, команда-победитель ¼ финала попала сразу в телепроект, хотя по традиции, только чемпиону сезона выпадает такая честь", — прокомментировала Директор Всероссийской Юниор-Лиги КВН Ирина Гродзенская.

Организатором мероприятий выступает Ассоциация учащейся молодежи Российского Союза Молодежи "Содружество" при поддержке Фонда президентских грантов, Президентского фонда культурных инициатив, Министерства просвещения РФ, Телевизионного творческого объединения "АМИК", Всероссийского центра художественного творчества и гуманитарных технологий.

Ассоциация учащейся молодежи Российского Союза Молодежи "Содружество" –общероссийское общественное движение, объединяющее школьников и студентов профессиональных организаций 50 регионов России. Движение содействует личностному и гражданскому развитию молодых людей в возрасте 14–18 лет.  Участниками проектов АУМ РСМ "Содружество" в 2021 году стали более 370 тысяч человек. АУМ РСМ Содружество реализует такие популярные проекты как "Мы вместе!", "Мы — граждане России!", "Всероссийская Юниор-Лига КВН", "Детский КВН", "ПОЛАР", "Ученическое самоуправление". Всероссийская Юниор-Лига КВН — единственная официальная детская лига международного союза КВН для участников в возрасте до 18 лет, действующая с целью создания условий для раскрытия творческого, личностного, интеллектуального потенциала учащейся молодежи. В составе лиги действуют 63 официальных региональных представительства. Ежегодно в мероприятиях Всероссийской Юниор-Лиги КВН принимают участие 100 000 молодых людей. Один из наиболее популярных проектов Лиги — это телевизионное шоу талантов "Детский КВН", которое в 2021–2022 году выходил на Первом канале, в эфиры с играми участников посмотрели 12 млн телезрителей. В рамках Всероссийской Юниор-Лиги КВН также проходят: Международный фестиваль детских команд КВН, Международная онлайн-лига КВН "Скинь посмеяться" и не телевизионный сезон Всероссийской Юниор-Лиги КВН, а также ряд образовательных проектов, таких как "Школа КВН", "Школа редакторов", семинары-совещания директоров Юниор-Лиг КВН.

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Последние комментарии

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9 и 11классы не белеют?

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Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!

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У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа

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ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.

Александр Попов 24 ноября 2021 02:19 Территорию "Мертвого города" вблизи села Водино расчистят от застройки

Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.

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