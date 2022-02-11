Самарские команды сыграют в новом сезоне КВН

Ассоциация учащейся молодежи Российского Союза Молодежи "Содружество" дала старт новым сезонам телевизионного шоу талантов "Детский КВН", Всероссийской Юниор-Лиги КВН и Международной детской онлайн-лиги КВН "Скинь посмеяться".

23 апреля в Москве в ММЦ "Планета КВН" пройдут игры ½ финала Всероссийской Юниор-Лиги КВН. Всего в них примут участие 14 команд из Белгорода, Иркутской области, Краснодара, Тулы, Москвы, Перми, Свердловской области, Иваново и Донецкой Народной Республики. От Самарской губернии выступит команда "Ля Рошель". На суд жюри участники представят два конкурсных задания: "Приветствие" и "Сказка".

28 марта — 1 апреля состоятся съемки нового сезона телевизионного шоу талантов "Детский КВН". В состав участников сезона вошли 32 команды из 30 регионов России, а также команды из Республики Беларусь. Самарский регион в этом году представят сразу две детские команды "КВН" — "Перспективочка" и "Спутник". Отметим, что прошлый сезон "Детского КВН" вышел в эфир на Первом канале, собрав 12 млн зрителей, а победителем стала команда "Город tHEBEST" из Иваново.

"Новый сезон телевизионного шоу талантов "Детский КВН" обещает быть в 2022 году очень интересным. Много новых команд, есть и уже любимые зрителями участники, новые декорации, обновленная творческая команда, так что будет очень масштабно! Также и сезон Всероссийской Юниор-Лиги КВН удивляет как никогда. Впервые в истории Юниорки, команда-победитель ¼ финала попала сразу в телепроект, хотя по традиции, только чемпиону сезона выпадает такая честь", — прокомментировала Директор Всероссийской Юниор-Лиги КВН Ирина Гродзенская.

Организатором мероприятий выступает Ассоциация учащейся молодежи Российского Союза Молодежи "Содружество" при поддержке Фонда президентских грантов, Президентского фонда культурных инициатив, Министерства просвещения РФ, Телевизионного творческого объединения "АМИК", Всероссийского центра художественного творчества и гуманитарных технологий.