Прокуратура проверит информацию о детях, высаженных из школьного автобуса

Прокуратура Самарской области начала проверку из-за публикации "ГТРК-Самара" "Под Самарой десятки детей высадили из автобуса, не довезя из школы до дома".
Из публикации следует, что в пос. Новосемейкино Красноярского района жители пожаловались на состояние дороги до микрорайона Радиоцентр. На трассе рядом с поворотом регулярно собираются грузовые автомобили, ожидающие разгрузку на складе неподалеку. Из-за этого школьный автобус не может проехать до поселка. Так, 9 февраля детям пришлось добираться домой пешком по проезжей части, так как на этом участке дороги нет тротуаров.
По результатам проверки дадут оценку действиям ответственных за организацию перевозки детей.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.