Прокуратура проверит информацию о детях, высаженных из школьного автобуса

Прокуратура Самарской области начала проверку из-за публикации "ГТРК-Самара" "Под Самарой десятки детей высадили из автобуса, не довезя из школы до дома".

Из публикации следует, что в пос. Новосемейкино Красноярского района жители пожаловались на состояние дороги до микрорайона Радиоцентр. На трассе рядом с поворотом регулярно собираются грузовые автомобили, ожидающие разгрузку на складе неподалеку. Из-за этого школьный автобус не может проехать до поселка. Так, 9 февраля детям пришлось добираться домой пешком по проезжей части, так как на этом участке дороги нет тротуаров.

По результатам проверки дадут оценку действиям ответственных за организацию перевозки детей.