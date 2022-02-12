В Самарской области синоптики прогнозируют снег

В выходные дни в Самарской области ожидается неустойчивый характер погоды. В субботу к Поволжью приблизится активный атмосферный фронт циклона. Теплые влажные воздушные массы Атлантики вновь принесут с собой осадки, по югу сильные в виде снега. В воскресенье атмосферное давление начнет расти, и Средняя Волга окажется под влиянием антициклона, центр которого будет располагаться над Азовским морем. Температура воздуха понизится, осадки постепенно ослабеют, сообщает Приволжское УГМС.
В субботу днем, 12 февраля, облачно. Небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха +1...-4 °C. На дорогах снежные заносы.
В воскресенье, 13 февраля, ночью облачно с прояснениями. Местами небольшой снег.
Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха -6...-11 °C. Днем облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер западный 6-11 м/с. Температура воздуха -2...-7 °C.
В понедельник, 14 февраля, ночью облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер западный 6-11 м/с. Температура воздуха -6...-11 °C. Местами до -16ºС. Днем облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха -2...-7 °C.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.