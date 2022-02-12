В Самарской области синоптики прогнозируют снег

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В выходные дни в Самарской области ожидается неустойчивый характер погоды. В субботу к Поволжью приблизится активный атмосферный фронт циклона. Теплые влажные воздушные массы Атлантики вновь принесут с собой осадки, по югу сильные в виде снега. В воскресенье атмосферное давление начнет расти, и Средняя Волга окажется под влиянием антициклона, центр которого будет располагаться над Азовским морем. Температура воздуха понизится, осадки постепенно ослабеют, сообщает Приволжское УГМС.