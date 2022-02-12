В Тольятти произошло ДТП с участием 10 автомобилей

В воскресенье, 12 февраля, утром, в условиях густого тумана и ограниченной видимости, между 5 и 6 км Обводного шоссе Тольятти, вблизи с Васильевка, произошло столкновение 10 транспортных средств, об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, на момент ДТП проезжая часть была расчищена на всю ширину, обработана противогололедным материалом. В настоящее время за медицинской помощью никто не обращался.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Организовано беспрепятственное движение транспорта по одной полосе.

В связи с затруднением движения, Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам заранее планировать свой маршрут.

"Водителям необходимо учитывать дорожные и погодные условия, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. В сложных погодных условиях автоинспекторы ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения. В случае нештатной ситуации можно обратиться по номеру телефона экстренной службы 112 либо к сотрудникам ГИБДД", — отмечают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.