В Тольятти произошло ДТП с участием 10 автомобилей

В воскресенье, 12 февраля, утром, в условиях густого тумана и ограниченной видимости, между 5 и 6 км Обводного шоссе Тольятти, вблизи с Васильевка, произошло столкновение 10 транспортных средств, об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
По данным полицейских, на момент ДТП проезжая часть была расчищена на всю ширину, обработана противогололедным материалом. В настоящее время за медицинской помощью никто не обращался.
На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Организовано беспрепятственное движение транспорта по одной полосе.
В связи с затруднением движения, Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам заранее планировать свой маршрут.
"Водителям необходимо учитывать дорожные и погодные условия, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. В сложных погодных условиях автоинспекторы ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения. В случае нештатной ситуации можно обратиться по номеру телефона экстренной службы 112 либо к сотрудникам ГИБДД", — отмечают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...