Самарским застройщикам назначили штрафов на 16 млн руб. за нарушение прав дольщиков

В 2021 г. общая сумма административных штрафов за нарушения в сфере долевого строительства многоквартирных домов в Самарской области составила 16,25 млн рублей. Такие цифры указываются в обзоре правоприменительной практики при осуществлении контроля в сфере долевого строительства, опубликованном минстроем Самарской области.

Всего за год ведомством было выявлено 418 административных правонарушений. В основном они касались нарушений при размещении информации о жилищном строительстве: опубликование неполных или недостоверных сведений, нарушение сроков предоставления отчетности и исполнения предписаний надзорных органов.

В адрес застройщиков было направлено 165 предписаний, 90 из которых уже исполнено, а 56 исполнены с нарушением сроков или не исполнены — в отношении таких застройщиков возбуждены дела об административных правонарушениях.

Всего министерством рассмотрены 314 подобных дел, 48 из них поступили из прокуратуры. По итогам 61 застройщик был привлечен к административной ответственности, 66 получили предупреждение.