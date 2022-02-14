Самарским застройщикам назначили штрафов на 16 млн руб. за нарушение прав дольщиков

В 2021 г. общая сумма административных штрафов за нарушения в сфере долевого строительства многоквартирных домов в Самарской области составила 16,25 млн рублей. Такие цифры указываются в обзоре правоприменительной практики при осуществлении контроля в сфере долевого строительства, опубликованном минстроем Самарской области.
Всего за год ведомством было выявлено 418 административных правонарушений. В основном они касались нарушений при размещении информации о жилищном строительстве: опубликование неполных или недостоверных сведений, нарушение сроков предоставления отчетности и исполнения предписаний надзорных органов.
В адрес застройщиков было направлено 165 предписаний, 90 из которых уже исполнено, а 56 исполнены с нарушением сроков или не исполнены — в отношении таких застройщиков возбуждены дела об административных правонарушениях.
Всего министерством рассмотрены 314 подобных дел, 48 из них поступили из прокуратуры. По итогам 61 застройщик был привлечен к административной ответственности, 66 получили предупреждение.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.