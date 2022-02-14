17 февраля в "Художественном" представят фильм "Камон Камон"

Киноклуб "Треугольник" в ЦРК "Художественный" представит российскую премьеру фильма "Камон Камон"(16+) с Хоакином Фениксом в главной роли.

Сюжет картины строится вокруг радиоведущего, который вместе с племянником отправляется в путешествие по Америке. Задача главного героя разговаривать с детьми для своей передачи о разных, порой сложных темах, среди которых политика, расовые конфликты, экология.

Режиссер и сценарист Майк Миллс в своих полнометражных фильмах часто обращается к теме взаимоотношений старшего и младшего поколения, и всегда хорошо принимается критикой. Фильм "Камон Камон" также удостоился самых лестных рецензий. Оператором картины выступил Робби Райан, работавший над фильмами "История о супружестве", "Фаворитка" и "Грозовой перевал", за который получил награду на Венецианском кинофестивале.

Премьера состоится 17 февраля, в 19:00. Показ прокомментирует киновед Никита Никитин.