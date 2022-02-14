17 февраля в "Художественном" представят фильм "Камон Камон"

Киноклуб "Треугольник" в ЦРК "Художественный" представит российскую премьеру фильма "Камон Камон"(16+) с Хоакином Фениксом в главной роли.
Сюжет картины строится вокруг радиоведущего, который вместе с племянником отправляется в путешествие по Америке. Задача главного героя разговаривать с детьми для своей передачи о разных, порой сложных темах, среди которых политика, расовые конфликты, экология.
Режиссер и сценарист Майк Миллс в своих полнометражных фильмах часто обращается к теме взаимоотношений старшего и младшего поколения, и всегда хорошо принимается критикой. Фильм "Камон Камон" также удостоился самых лестных рецензий. Оператором картины выступил Робби Райан, работавший над фильмами "История о супружестве", "Фаворитка" и "Грозовой перевал", за который получил награду на Венецианском кинофестивале.
Премьера состоится 17 февраля, в 19:00. Показ прокомментирует киновед Никита Никитин.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
официальный сайт киноклуба—kinoclub.to
Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?