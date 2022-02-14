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Губернатор Власть и политика

В регионе отмечается рост заболеваемости COVID-19 в сферах здравоохранения, образования, услуг и ЖКХ

САМАРА. 14 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По итогам прошедшей недели рост заболеваемости коронавирусной инфекцией отмечен среди работников здравоохранения, образования, сферы услуг и жилищно-коммунального хозяйства.

Такие данные были озвучены на заседании регионального штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией, которое провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Именно эти группы населения являются более уязвимыми, поскольку ежедневно им приходится контактировать с большим количеством людей. Важно отметить, что наибольшая угроза — у медиков.

"Я понимаю, что сейчас много жалоб поступает от жителей региона о нехватке врачей, из-за чего они не всегда сразу приходят на вызовы. Но медработники тоже болеют, первыми принимая на себя удар по борьбе с COVID-19. И мы видим, что заболеваемость в здравоохранении в 1,5 раза выше средних областных показателей", — отметил Дмитрий Азаров.

Страдает и система образования — болеют как школьники, так и учителя. Именно поэтому приходится по отдельным школам и муниципалитетам — в зависимости от эпидемиологической ситуации — переводить образовательные учреждения на дистанционный режим работы. "Тяжелейшая ситуация, никогда в Самарской области не было такого уровня заболеваемости инфекционными болезнями", — отметил Дмитрий Азаров и обратил внимание земляков на необходимость бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих, в первую очередь, детей.

Также среди наиболее уязвимых категорий населения — работники сферы ЖКХ и услуг. "Здесь цифры заболеваемости тоже возросли, по сфере услуг они просто запредельные сейчас", — отметил Глава региона. Губернатор подчеркнул: важно, чтобы несмотря на объективные сложности, работа в отрасли ЖКХ шла без сбоев, ведь от этого зависит качество жизни людей.

Тем, кто болеет коронавирусом или другими респираторными заболеваниями, рекомендовано находиться дома, чтобы обезопасить окружающих и не стать источником заражения большого количества земляков. Вместе с тем, необходимо внимательно относиться к своему здоровью и не пренебрегать помощью медиков, не заниматься самолечением. Как отмечают специалисты, легкое течение заболевания коронавирусной инфекцией вовсе не означает, что гарантированно получится избежать резкого ухудшения состояния здоровья или серьезных последствий. В настоящее время отмечается рост осложнений и, как следствие, госпитализаций после попыток просто "пересидеть дома". Среди пациентов ковид-госпиталей, по-прежнему, люди старшей возрастной группы, не прошедшие вакцинацию.

Глава минздрава Армен Бенян напомнил, что сегодня есть возможность проведения консультаций с врачами посредством телемедицины и других средств коммуникации. Кроме того, можно оформить больничный лист дистанционно, не посещая лечебное учреждение. "За прошлую неделю было проведено 6697 телефонных консультаций пациентов с возможностью открытия электронных листов нетрудоспособности. По итогам более 90% таких заявок больничный лист был открыт дистанционно", — рассказал Армен Бенян.

Губернатор обратил внимание министра на жалобы, которые поступают ему от земляков по поводу проблем с оформлением больничного листа с помощью телефонного звонка в поликлинику, и поручил по каждому такому случаю провести работу.

Сегодня по-прежнему в числе наиболее уязвимых от заболевания COVID-19 — люди старшего поколения. Особенно те, кто не прошел вакцинацию. Как рассказал Армен Бенян, именно они составляют большинство тех, кто переносит заболевание в тяжелой форме.

Глава региона обратил внимание муниципалитетов на необходимость усилить разъяснительную работу среди жителей старше 60 лет о важности и необходимости вакцинации.

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