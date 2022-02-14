В регионе отмечается рост заболеваемости COVID-19 в сферах здравоохранения, образования, услуг и ЖКХ

По итогам прошедшей недели рост заболеваемости коронавирусной инфекцией отмечен среди работников здравоохранения, образования, сферы услуг и жилищно-коммунального хозяйства.
Такие данные были озвучены на заседании регионального штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией, которое провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Именно эти группы населения являются более уязвимыми, поскольку ежедневно им приходится контактировать с большим количеством людей. Важно отметить, что наибольшая угроза — у медиков.
"Я понимаю, что сейчас много жалоб поступает от жителей региона о нехватке врачей, из-за чего они не всегда сразу приходят на вызовы. Но медработники тоже болеют, первыми принимая на себя удар по борьбе с COVID-19. И мы видим, что заболеваемость в здравоохранении в 1,5 раза выше средних областных показателей", — отметил Дмитрий Азаров.
Страдает и система образования — болеют как школьники, так и учителя. Именно поэтому приходится по отдельным школам и муниципалитетам — в зависимости от эпидемиологической ситуации — переводить образовательные учреждения на дистанционный режим работы. "Тяжелейшая ситуация, никогда в Самарской области не было такого уровня заболеваемости инфекционными болезнями", — отметил Дмитрий Азаров и обратил внимание земляков на необходимость бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих, в первую очередь, детей.
Также среди наиболее уязвимых категорий населения — работники сферы ЖКХ и услуг. "Здесь цифры заболеваемости тоже возросли, по сфере услуг они просто запредельные сейчас", — отметил Глава региона. Губернатор подчеркнул: важно, чтобы несмотря на объективные сложности, работа в отрасли ЖКХ шла без сбоев, ведь от этого зависит качество жизни людей.
Тем, кто болеет коронавирусом или другими респираторными заболеваниями, рекомендовано находиться дома, чтобы обезопасить окружающих и не стать источником заражения большого количества земляков. Вместе с тем, необходимо внимательно относиться к своему здоровью и не пренебрегать помощью медиков, не заниматься самолечением. Как отмечают специалисты, легкое течение заболевания коронавирусной инфекцией вовсе не означает, что гарантированно получится избежать резкого ухудшения состояния здоровья или серьезных последствий. В настоящее время отмечается рост осложнений и, как следствие, госпитализаций после попыток просто "пересидеть дома". Среди пациентов ковид-госпиталей, по-прежнему, люди старшей возрастной группы, не прошедшие вакцинацию.
Глава минздрава Армен Бенян напомнил, что сегодня есть возможность проведения консультаций с врачами посредством телемедицины и других средств коммуникации. Кроме того, можно оформить больничный лист дистанционно, не посещая лечебное учреждение. "За прошлую неделю было проведено 6697 телефонных консультаций пациентов с возможностью открытия электронных листов нетрудоспособности. По итогам более 90% таких заявок больничный лист был открыт дистанционно", — рассказал Армен Бенян.
Губернатор обратил внимание министра на жалобы, которые поступают ему от земляков по поводу проблем с оформлением больничного листа с помощью телефонного звонка в поликлинику, и поручил по каждому такому случаю провести работу.
Сегодня по-прежнему в числе наиболее уязвимых от заболевания COVID-19 — люди старшего поколения. Особенно те, кто не прошел вакцинацию. Как рассказал Армен Бенян, именно они составляют большинство тех, кто переносит заболевание в тяжелой форме.
Глава региона обратил внимание муниципалитетов на необходимость усилить разъяснительную работу среди жителей старше 60 лет о важности и необходимости вакцинации.
Последние комментарии
Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно