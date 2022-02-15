Россельхозбанк: объём сделок M&A в АПК за год утроился до 1 млрд долларов

Россельхозбанк представил оценку рынка слияний и поглощений в АПК за 2021 год и дал прогноз развития направления в новом году по отрасли в целом и по отдельным подотраслям. Несмотря на рост геополитической напряжённости, иностранные инвесторы сохранили интерес к российскому рынку АПК.

"Объём сделок M&A в сельском хозяйстве и пищевой промышленности России в 2021 году¹ составил 1 млрд долларов, что втрое больше показателя за предыдущий год", — сказал заместитель директора Департамента крупного бизнеса РСХБ Дмитрий Бронников. Несмотря на такой рост, доля сделок M&A в АПК и смежных секторах всё ещё составляет незначительный объём от общего объёма рынка M&A и оценивается в 3% за год.

Ключевыми сделками остался выкуп проблемных и предпроблемных активов в виде имущества или прав требований, по итогам 2021 года на такие сделки пришлось около половины всего объёма сделок.

Важной чертой года стало усиление вертикальной интеграции: в связи с высокой инфляцией и ростом затрат многие холдинги пытаются снизить риски в первую очередь за счет интеграции в свои структуры поставщиков сырья для обеспечения контроля над расходами.

По словам Дмитрия Бронникова, основными участниками на рынке M&A сделок в АПК остаются крупные российские стратегические инвесторы, которые проявляют наибольший интерес к растениеводческим активам и к инфраструктуре (элеваторы, порты, транспорт). Параллельно возрастает и интерес к рынку АПК со стороны новых инвесторов, среди которых встречаются, например, представители металлургии и телекоммуникаций. Их привлекает рост маржинальности АПК за последние два года, а наибольший интерес представляют растениеводческие активы, чья маржинальность может достигать 50% от выручки.

В среднесрочной перспективе рынок ожидает дальнейший рост объемов сделок M&A в АПК из-за ряда факторов. К ним относится все еще высокий уровень фрагментации в ряде подотраслей АПК в РФ по сравнению с зарубежными развивающимися и развитыми рынками, однако конкуренция увеличивается, и маржа рынка снижается. Для ряда компаний продажа части активов служит для снижения долговой нагрузки. Сохраняется интерес к инвестированию со стороны иностранных финансовых инвесторов, в том числе суверенных фондов, а также некоторых иностранных стратегических инвесторов.

"Несмотря на усиление геополитической напряжённости, к сектору сохраняется высокий интерес со стороны турецких, арабских, азиатских и отдельных европейских инвесторов, что подчёркивает привлекательность российского АПК и его способность приносить хорошую доходность инвесторам", — отметил Дмитрий Бронников.

Процесс вертикальной интеграции крупных АПК холдингов, а также производителей продуктов питания, будет также обоснован максимизацией обеспечения собственным сырьем, движением в сторону более глубокой переработки и производства продукции для конечных потребителей, стремлением к обеспечению собственной логистикой и инфраструктурой, наращиванием крупными агрохолдингами своего земельного банка.

Дмитрий Бронников также озвучил характеристики отдельных подотраслей АПК с фокусом на M&A.

Растениеводство:

На топ-10 игроков приходится 6 млн га земли, или же около 5% общего объёма пашни;

Ожидается дальнейшее укрупнение игроков и высокая M&A активность.

Молочная отрасль:

Замедление темпов роста рынка молочных продуктов;

На топ-5 игроков на рынке молокопереработки приходится около 20% рынка;

На рынке ожидается сделки M&A в рамках вертикальной интеграции из молокосырья в производство молочных продуктов.

Свиноводство:

На рынке перенасыщение предложения, в связи с чем ожидается снижение маржинальности бизнеса и, как следствие, уход с рынка небольших игроков;

Ожидается дальнейшая консолидация рынка, сейчас на топ-3 приходится 25% рынка.

Бройлер:

Ожидается дальнейшая консолидация рынка, сейчас на топ-3 приходится около 31% рынка.

Мясопереработка:

В связи со снижением маржи мясопереработки ожидается увеличение M&A активности в части вертикальной интеграции.

Яйцо:

Рынок низкоконсолидирован, на топ-3 игроков приходится около 10% рынка;

В перспективе нескольких лет ожидается, что на рынке появится игрок, который займётся консолидацией отрасли.

Овощи закрытого грунта:

В 2021 на рынке произошло несколько крупных сделок, в том числе крупнейшая в растениеводстве сделка по приобретению Группой компаний "РОСТ" агрокомплекса "Чурилово", что позволило ГК выйти на уральский рынок;

Ожидается дальнейшая консолидация, к 2023 году доля 3 крупнейших игроков на рынке может составить около 50%.

¹ Здесь и далее: данные за 11 месяцев 2021 года на базе данных аналитического агентства AK&M