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Занятость Экономическая политика

Оператор билайн и Everland помогли трудоустроиться сотням людей с инвалидностью

САМАРА. 15 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Оператор билайн и инклюзивный социальный предпринимательский проект Everland (Эверленд) подводят итоги двухлетней работы онлайн-платформы для профессионального обучения и последующей интеграции в открытый рынок труда специалистов с разными видами инвалидности. За это время 562 специалиста смогли найти постоянную работу в контуре Everland и билайн, а также у партнеров — Тинькофф, Яндекс, Совкомбанк, Microsoft.

Фото: предоставлено пресс-службой билайн

Всего валидацию на ресурсе успешно прошли 1572 участника. Это важный этап, на котором выявляется готовность кандидатов с инвалидностью учиться и работать, а также реальный уровень их профессиональных навыков.

Среди специализаций, представленных на платформе, — обучение по текстовому и видеоконтенту, связям с общественностью, графическому и веб-дизайну, веб-разработке, юриспруденции, тестированию доступности сайтов и приложений. Всеми этими востребованными на рынке навыками можно обучиться с нуля.

Кроме того, в середине 2021 года был запущен уникальный инклюзивный коворкинг как офлайн-продолжение платформы. 113 людей с особенностями здоровья приняли участие в мотивационных и обучающих мероприятиях, 42 начинающих специалиста уже используют инфраструктуру коворкинга для старта в профессии.

Напомним, сотрудничество билайн и инклюзивного проекта Everland началось в 2019 году в рамках стратегии по устойчивому развитию компании. Работа билайн направлена на решение острой социальной проблемы — недостаточного обеспечения людей с инвалидностью со сложными нозологиями рабочими местами.

"Оператор билайн в своей работе стремится развивать культуру инклюзии и смотреть с позиции бизнес-экспертизы на возможности трудоустройства. Мы работаем над тем, чтобы создать комфортную среду для всех: адаптируем рабочее пространство, создаем эффективные инклюзивные команды и ищем выходы на новые рынки. В последние годы мы видим, как благодаря в том числе и нашей работе сдвигается фокус общественного мнения в сторону дестигматизации инвалидности и все чаще поднимаются вопросы равных прав и возможностей", — отметила руководитель по устойчивому развитию билайн Евгения Чистова.

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

Ксения Устинова 29 августа 2012 20:00 За неделю в регионе численность безработных сократилась на 126 человек

нечего делать! пускай работают, деньги зарабатывают

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