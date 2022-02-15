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Общество

В самарском ДК на площади Кирова восстановлены все архитектурные элементы

САМАРА. 15 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Дворец творчества" на площади Кирова глава Самары Елена Лапушкина посетила во вторник, 15 февраля.

Представитель подрядной организации Станислав Борзов доложил, что на данный момент подходят к завершению работы по реставрации живописи, продолжается реставрация люстр. Составлены ведомости выявленных работ и недостатков для включения в план корректировки. Дворец является объектом культурного наследия, необходимо сохранить историческую ценность здания: "Сохранены будут элементы отделки интерьера, решетки, гипсовые части здания, тяги, зеркала, мрамор. Все это идет на реставрацию", — пояснил подрядчик.

Уже восстановлены все архитектурные элементы, которые были утрачены из-за протечек кровли. На 100% выполнена замена окон, системы отопления, кровли, водосточных систем, сливов. Выполнены в полном объеме и работы по реставрации фасадов со стороны улиц Победы и Физкультурной и крыльцо главного входа. Финишная обработка гранитных плит будет производиться в окончании ремонтно-реставрационных работ.

Закончена реставрация живописи на потолке фойе второго и четвертого этажей. Практически завершена реставрация стен фойе второго этажа и мозаики лекционного зала на четвертом этаже. Реставрация живописи на потолке центральной лестницы 1-2 этажа выполнена на 70%, на стенах театрального зала — 80%. Все отреставрированные поверхности живописи укрыты защитной пленкой.

"Большой и серьезный объект. Как часто бывает в процессе производства работ возникают обстоятельства, которые ранее не могли быть учтены в проекте по разным причинам. Сейчас вместе с подрядчиком все это просчитываем. Тем не менее, ремонтные работы идут абсолютно во всех помещениях, фасад практически закончен, стоят новые окна. Возникающие вопросы будем решать" — подвела итог Глава города.

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