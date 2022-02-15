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Общество

Завершается прием заявок на участие в конкурсе афиш и плакатов в рамках фестиваля "Театральное Приволжье"

САМАРА. 15 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 15 февраля, завершается прием заявок на участие в конкурсе афиш и плакатов в рамках окружного фестиваля детских и молодежных творческих коллективов "Театральное Приволжье", который проводится по инициативе полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

В настоящее время в оргкомитет поступило 573 заявки от жителей Приволжского федерального округа. Принять участие может любой желающий в возрасте от 6 до 30 лет включительно, специального образования или опыта работы в сфере искусств не требуется.

Конкурсанты посвящают свои афиши и плакаты спектаклям, которые участвуют в программе фестиваля "Театральное Приволжье". Автор может отразить главную идею проекта, информацию о постановках и финалистах.

Работы могут быть выполнены в различных техниках - графика, батик, компьютерный дизайн, краски, фотоколлажи.

Лучшие театральные афиши и плакаты определятся по итогам экспертной оценки. В составе жюри конкурса - представители Союза художников России, Российской академии художеств, а также известные художники России и главные художники крупнейших театров Приволжского федерального округа.

Конкурс направлен на поиск талантливых молодых дизайнеров и художников, содействие в реализации их творческого потенциала.

Для участия в конкурсе заявки и конкурсные материалы принимаются до 15 февраля 2022 года включительно на электронный адрес: theatres.fest@mail.ru (с пометкой "Конкурс афиш").

С правилами участия в конкурсе можно ознакомиться на сайте Фестиваля по ссылке.

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