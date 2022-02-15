Завершается прием заявок на участие в конкурсе афиш и плакатов в рамках фестиваля "Театральное Приволжье"

Во вторник, 15 февраля, завершается прием заявок на участие в конкурсе афиш и плакатов в рамках окружного фестиваля детских и молодежных творческих коллективов "Театральное Приволжье", который проводится по инициативе полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова.
В настоящее время в оргкомитет поступило 573 заявки от жителей Приволжского федерального округа. Принять участие может любой желающий в возрасте от 6 до 30 лет включительно, специального образования или опыта работы в сфере искусств не требуется.
Конкурсанты посвящают свои афиши и плакаты спектаклям, которые участвуют в программе фестиваля "Театральное Приволжье". Автор может отразить главную идею проекта, информацию о постановках и финалистах.
Работы могут быть выполнены в различных техниках - графика, батик, компьютерный дизайн, краски, фотоколлажи.
Лучшие театральные афиши и плакаты определятся по итогам экспертной оценки. В составе жюри конкурса - представители Союза художников России, Российской академии художеств, а также известные художники России и главные художники крупнейших театров Приволжского федерального округа.
Конкурс направлен на поиск талантливых молодых дизайнеров и художников, содействие в реализации их творческого потенциала.
Для участия в конкурсе заявки и конкурсные материалы принимаются до 15 февраля 2022 года включительно на электронный адрес: theatres.fest@mail.ru (с пометкой "Конкурс афиш").
С правилами участия в конкурсе можно ознакомиться на сайте Фестиваля по ссылке.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.