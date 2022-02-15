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Праздничный фудтрак "Пятерочки" поделился любовью

САМАРА. 15 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Пятёрочка" отметилась в День всех влюбленных запуском фудтраков. Яркие кафе-фургоны с горячими напитками появились 14 февраля не только в Самаре, но и в Казани и Ижевске. Они создавали атмосферу, в которой царила доброта и улыбки.

Фото: предоставлено ТС "Пятёрочка"

Яркие фургоны курсировали по городам и дарили прохожим хорошее настроение. В Ижевске в парках им. Горького и Кирова, в Самаре — на площади Куйбышева, в Казани — в районе Дворца земледельцев и Центра семьи "Казан" с появлением фудтраков звучала музыка и летали мим-амуры. Все желающие получали кофе, чай и пряник в подарок за пост или сторис в своих социальных сетях с хештегом #Пятёрочкаслюбовью или за регистрацию в мобильном приложении "Пятёрочка".

"Для нас очень важно становиться ещё ближе и интереснее для гостей. Мы хотим, чтобы поход в магазин за продуктами или обычная прогулка по городу приносили радость. Мы уверены, что забота об окружающих даже в таких простых вещах как чашка горячего чая или кофе и создание атмосферы любви в самый романтический день — 14 февраля — это то, что нас сближает. Мы рады делиться теплом и вдохновлять горожан на красивые поступки и создание праздничного настроения", — комментирует Диана Ахметшина, менеджер по рекламным мероприятиям и специальным акциям макрорегиона "Волга" торговой сети "Пятёрочка".

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